Deslizamiento de tierra mata a una niña y hiere a cinco personas en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un deslizamiento de tierra en la comunidad Nuevo Paraíso, en el municipio de La Concordia, en la región de la Fraylesca, causado por las lluvias, ha dejado una niña de nueve años fallecida y cinco personas lesionadas, informó la Secretaría de Protección Civil estatal.

La dependencia señaló que personal de rescate aéreo y el equipo de respuesta inmediata rescató a cuatro menores y a una mujer embarazada de ocho meses, quienes fueron trasladados en helicóptero a un hospital del municipio de Villaflores.

La menor que perdió la vida ya fue identificada, mientras que un menor de 13 años presenta traumatismo craneoencefálico severo, y una niña de 7 años con contusión ocular y traumatismo craneoencefálico.

Un menor de 11 años con contusión en la región temporomandibular izquierda y una niña de 3 años con contusión en la región parietal izquierda.

La Secretaría de Protección Civil alertó este martes de fuertes lluvias en varias regiones del estado, especialmente en la región del Soconusco. Reportó un gran desarrollo de tormentas sobre los municipios de Tapachula, Frontera Hidalgo y Metapa de Domínguez, con lluvias que podrían volverse intensas durante la noche.

Las lluvias y tormentas se esperan también en otras zonas del estado, incluyendo las regiones de: Altos, Tulijá, Selva Lacandona, Valles Zoques y Soconusco.