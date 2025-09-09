Detienen a “santeros” en BC; los acusan de degollar a tres personas y usar su sangre en rituales (Video)

BAJA CALIFORNIA (apro).- Tres personas dedicadas a la santería fueron detenidas en el municipio de Tijuana, Baja California, por la acusación de presuntamente degollar a sus víctimas y utilizar la sangre para rituales.

Lo anterior fue expuesto este lunes 8 de septiembre en rueda de prensa por la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), en torno a sucesos registrados el pasado 12 de agosto en dicha ciudad fronteriza.

La fiscal general María Elena Andrade Ramírez refirió que los hechos ocurrieron entre la medianoche y las 3 de la madrugada, en un inmueble ubicado en la localidad identificada como Camino Viejo -con rumbo al municipio de Tecate-, número 20, entre calle Ciervo y vía rápida Poniente, colonia Los Venados, en la delegación La Mesa.

Según los datos, el grupo era liderado por Álvaro “N”, alias “El Santero”, así como otra persona que aún no está identificada.

De acuerdo a la investigación, los presuntos responsables restringieron la libertad de tránsito de tres víctimas y las degollaron; posteriormente, los cadáveres maniatados y cubiertos con bolsas de plástico fueron trasladados a bordo de un vehículo marca Buick, color arena y tipo vagoneta, para arrojarlos en inmediaciones del Panteón Monte de Los Olivos.

Tras ser localizados los cadáveres, la Agencia Estatal de Investigación procedió a las indagaciones y dieron con los detenidos, quienes manifestaron provenir de diferentes estados de México y tener pocos meses en Baja California.

“Estas personas (las víctimas) presentaban huellas de haber sido degolladas… (Los detenidos) tenían pocos meses y trataban de establecer su liderazgo criminal aquí en Baja California, específicamente en Tijuana.

“Hacían sus actividades apoyados en la santería. Cuando fueron detenidos encontraron altares a la Santa Muerte, recipientes con sangre humana. Al parecer degollaban a las víctimas para extraerles el líquido sanguíneo y ser vertido en esos recipientes. Además, con ello llevaban sus actividades de santería”, abundó la fiscal general.

Agregó que, de la sangre encontrada, aún realizan estudios para saber si es de las víctimas encontradas o de alguien más.

María Elena Andrade Ramírez reiteró que los detenidos venían de fuera, uno de ellos del Estado de México, además de que en las líneas de investigación se considera que quizá sea un grupo que buscaba establecer en la localidad.

(Minuto 6:50)

“Todavía el móvil no lo tenemos definido al 100 porque la investigación sigue abierta”, enfatizó.