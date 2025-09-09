Diputados crean comisión para investigar presuntos desvíos de García Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diputados de Morena y del PT en Tamaulipas informaron que instalaron una comisión especial para dar seguimientos a las denuncias presentadas por la Secretaría de Salud del Estado por los probables delitos de corrupción, desvío recursos y transferencias indebidas en la administración del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto, detalló que las transferencias son con empresas que tienen nexos con los hermanos Carmona por 343 millones de pesos.

"El mismo exgobernador, en una entrevista la semana pasada, aceptó que hubo contratos y relación con los hermanos Carmona y de la misma manera el Partido Acción Nacional de Tamaulipas emitió un comunicado donde acepta haber tenido relación y nexos con ellos a través de contratos otorgados, lo que representa un vínculo directo, situación que ambos, tanto el exgobernador como su partido, llevan años negando.

"Lo anterior queda evidenciado en documentos y contratos sin firmas, transferencias sin facturas, transferencias sin facturas que representan probables hechos de corrupción y que, por tal motivo, nosotros en el Congreso del Estado de Tamaulipas no podemos quedarnos de brazos cruzados y ser cómplices, por lo que esta bancada solicitó en la junta de gobierno la instalación de una comisión para dar seguimiento a esas denuncias”, detalló el legislador.

El diputado local morenista resaltó que no van a permitir que delitos o actos de corrupción en los cuales se han presentado pruebas contundentes como contratos sin firmas, transferencias o facturas, entre otros, queden impunes al menos hasta el día de hoy, ya que esos actos representan en recursos estatales más de mil 500 millones de pesos y más de siete mil millones de pesos encontrados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), todo esto por parte de la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.