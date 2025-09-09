Policías de Oaxaca reciben armamento de origen israelí

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Oaxaca, encabezado por el morenista Salomón Jara Cruz, entregó a la policía estatal rifles de asalto de la marca Israel Weapon Industries (IWI) modelo ARAD, durante un evento en el Parque Primavera.

De acuerdo con Karina Barón Ortiz, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), se trata de 75 fusiles semiautomáticos con un cañón de 14.5 pulgadas, calibre 5.56.

Al concluir la entrega del armamento nuevo a elementos de la policía estatal de Oaxaca, la funcionaria explicó a la prensa que la entrega de nuevos rifles se realizó a solicitud de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que pidió a la dependencia local y al gobierno del estado, renovar el armamento viejo, ya que tenía más de 40 años, y estaba en “condiciones no operativas”.

Por ello, específico que el cambio de armamento es para no poner en riesgo a los ciudadanos ni a los policías cuando respondan a emergencias. “Es un remplazo del armamento ya obsoleto”, recalcó.

Periodistas cuestionaron a Barón Ortiz, titular de la Sesesp sobre su postura respecto a la adquisición de armamento de origen israelí y ella respondió que su dependencia no realiza la compra y únicamente se le notifica la licitación.

Ante la pregunta de qué opina respecto al genocidio en Gaza, Barón Ortiz respondió: “Somos un gobierno humanista; en mi caso personal siempre estamos a favor de la construcción de la paz”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), única dependencia autorizada para realizar compra de armamento, adquirió los rifles a la empresa IWI, perteneciente al grupo del empresario armamentista israelí Samy Katsav.

La compañía tiene su sede en el centro de Israel y de acuerdo con su página de internet se dedica al diseño, desarrollo, producción y comercialización de armas que se venden a diversos países y son utilizadas por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Actualmente, las fuerzas armadas israelíes realizan un ataque terrestre para la toma de la ciudad de Gaza. Desde el 7 de octubre del 2023 más de 60 mil personas han muerto en la Franja de Gaza resultado de las acciones del Ejército de Israel.

De acuerdo con un comunicado de junio del 2024 del Ministerio de Defensa de Israel, ese país exportó más armas y material defensivo que nunca en 2024, con un valor total de 14 mil 795 millones de dólares.

La cifra es un 13% superior a la de 2023, y se trata del cuarto año consecutivo que la industria armamentística israelí bate un récord de exportaciones. Más de la mitad de los envíos fueron a países europeos, detalló el ministerio en su mensaje.

De acuerdo con datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), India es el país que más armamento compró a Israel entre 2020 y 2024, con el 34% de las exportaciones de armas israelíes, seguido por Estados Unidos con el 13% de las exportaciones y Filipinas, con el 8%.

Respecto a las compras de armamento israelí en México, de acuerdo con una nota de El Universal publicada en junio de este año, entre 2022 y 2023, Israel Weapon Industries obtuvo seis contratos con la Secretaría de Defensa por 64 mil 21 dólares.