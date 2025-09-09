Policías del Edomex agreden a automovilista en Atizapán; son separados de su cargo (Video)

TOLUCA, Edomex. (apro).- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) retiró de sus funciones operativas a dos elementos de la Dirección General de Policía de Género, después de ser captados, en videos difundidos en redes sociales, golpeando a un joven automovilista que viajaba acompañado de su esposa y su bebé.

La dependencia informó que ambos elementos fueron identificados, relevados de su encomienda, y se les decretaron medidas cautelares por parte de la Unidad de Asuntos Internos, quien abrió un expediente para investigar los hechos.

La SSEM indicó, de igual manera, que se encuentra en búsqueda de la víctima, con el objetivo de que rinda su declaración para fortalecer la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.

??ABUSO POLICÍACO EN #ATIZAPAN??



??En video quedó grabado el momento exacto en que policías de género de @SS_Edomex golpean a un joven automovilista que viajaba con su esposa y su bebé en calles de las peñitas #Atizapan #Edomex.



??De acuerdo con testigos, los uniformados… pic.twitter.com/nKv3K4IQPM — Fernando Cruz (@FernandoCruzFr) September 9, 2025

Los hechos, habrían ocurrido en el municipio de Atizapán de Zaragoza. En el primer video se aprecia a uno de los uniformados jalonear al conductor de un vehículo color azul marino, mientras la puerta del auto permanece abierta, hasta derribarlo.

Una vez en el suelo, el uniformado lo patea; simultáneamente, la esposa de la víctima sale de la unidad con un bebé en brazos.

Cuando el hombre logra incorporarse e intenta abordar su vehículo, el uniformado le cierra de golpe la puerta, logrando que su pierna quede atrapada entre ésta y la unidad; después, vuelve a azotarle la puerta, aunque ya para entonces la víctima logró subir por completo al vehículo.

Mientras la agresión ocurre, su compañero de corporación dirige el tránsito vehicular y por momentos regresa al lugar en que la agresión ocurre, pero no hace nada por detenerla.

En otro video, captado por un automovilista, se escucha al uniformado agresor exigir, con palabras altisonantes, a la víctima que se baje, en tanto que el hombre le pide: “¡Cálmate, hermano!” y la mujer le refiere que llevan a su bebé al doctor.

“Esta institución reafirma el compromiso con la legalidad, la transparencia, el respeto pleno a los derechos humanos, así como la cero tolerancia ante el abuso policial”, añadió la SSEM al referirse a los hechos.