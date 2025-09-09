Rescatan con vida a los ocho mineros que estaban atrapados en pozo de carbón en Coahuila (Video)

Rescatan con vida a los ocho mineros que estaban atrapados en pozo de carbón en Coahuila. Foto: Captura de video

SABINAS, Coah.- La falla mecánica de un malacate provocó la caída del bote o canastilla en el que se ingresa al personal a un pocito de carbón y como consecuencia dejó a ocho mineros atrapados en el lugar ubicado en el ejido El Mezquite, en el municipio de Sabinas.

Fue alrededor de las 21:00 horas que se reportó el accidente y movilizó a elementos de distintas autoridades, entre ellas la Guardia Nacional, Sedena, Bomberos, Protección Civil y la Agencia de Investigación Criminal, así como el representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Julio Antonio Sánchez Morales.

La mina opera con un sistema arcaico para el ingreso de los trabajadores, por lo que al presentar la falla el malacate ya no pudo arrastrar el bote y éste quedó obstruyendo el reducido espacio evitan que los mineros pudieran salir. El mismo sistema es el que se usa para la extracción del mineral con el arrastre incluso de pequeños vagones que se desplazan a través de un riel.

Cerca de las 22:00 horas se pudo sacar el bote, pero aún había obstáculos que impedía que los mineros salieran.

De forma extraoficial, algunas autoridades aseguraron que había comunicación con los trabajadores y se encentraban en perfecto estado.

Alrededor de las 23:00 horas fueron rescatados los ocho mineros atrapados, quienes se encuentran estables. Las autoridades no dieron a conocer quién el dueño del pocito que se ubica en una zona de difícil acceso.