Secuestran a Ramón Valencia, excandidato morenista a la presidencia municipal de Coxquihui, Veracruz

COXQUIHUI, Ver., (apro) .- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Tuxpan por la privación de la libertad de Ramón Valencia, excandidato de Morena en este municipio.

Los hechos ocurrieron el lunes 8 de septiembre, en la localidad de Sabanera, al norte de Veracruz.

Ramón Valencia es hijo de Germán Anuar Valencia, quien contendía por la alcaldía de Coxquihui en las elecciones municipales y fue asesinado a balazos en abril pasado, en plena campaña. Tras el homicidio, su lugar en la contienda fue ocupado por Ramón.

En los comicios, la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, integrada por Morena y el Partido Verde Ecologista de México, perdió frente al Partido Acción Nacional (PAN), cuyo candidato, Lauro Becerra García, resultó ganador.

En mayo, la Fiscalía reportó la detención de Carlos Alberto “N”, señalado por el asesinato de Germán Anuar Valencia. El detenido es tío de Lauro Becerra, candidato electo del PAN.

Becerra y su círculo cercano también han sido víctimas de ataques.

El 24 de junio fue asesinado su chofer en Papantla, y en julio denunció que su padre, Lauro Becerra Tirzo, exalcalde de Coxquihui, sufrió un atentado armado en inmediaciones de la Asociación Ganadera municipal.

De acuerdo con los reportes, sujetos armados en motocicleta dispararon en varias ocasiones contra el exalcalde, quien logró resguardarse entre vehículos y salió ileso.

Estos hechos se suman a una cadena de ataques ocurridos en la Sierra del Totonacapan. Días después del atentado, un dron con presunto explosivo fue lanzado en el rancho de Becerra, aunque no llegó a detonar.

Ante este panorama, familiares y pobladores solicitaron mayor presencia de fuerzas de seguridad en Coxquihui y la región del Totonacapan, con el fin de garantizar la seguridad de autoridades y habitantes.