Aprehenden a ex presidente municipal de Atoyac, Veracruz, como presunto responsable de homicidio

Aprehenden a ex presidente municipal de Atoyac como presunto responsable de homicidio. Foto: Especial

XALAPA, Ver. (apro).- La Fiscalía de Veracruz informó que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra Carlos Alberto “N”, ex presidente municipal de Atoyac en la zona centro del estado como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado.

De acuerdo con la Fiscalía, la detención se realizó a las 00:05 horas de este día. El exalcalde fue asegurado por agentes ministeriales y quedó a disposición de la autoridad judicial para el desarrollo del proceso correspondiente.

La investigación señala que los hechos por los que se le imputa ocurrieron el 18 de abril de 2025, en agravio de una víctima cuya identidad se encuentra debidamente resguardada. El caso se integra dentro del proceso penal 427/2025.

En estricto respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia, Carlos Alberto “N” será presentado ante el juez de control, quien definirá su situación jurídica durante la audiencia inicial.

Funcionario es herido por bala perdida en Tuxpan

En otro hecho violento, una bala perdida lesionó a Juan Pablo Alcántar Alvarado, exsecretario técnico del Ayuntamiento de Tuxpan al norte de Veracruz.

El hombre fue lesionado mientras se encontraba en el interior del palacio municipal la madrugada de este jueves cumpliendo con los protocolos de entrega-recepción, cuando la bala atravesó una de las ventanas del recinto, alcanzándolo en el hombro.



Autoridades locales descartaron un atentado directo. El funcionario fue trasladado de inmediato para su hospitalización y se encuentra estable.