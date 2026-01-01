Celebraciones de Año Nuevo terminan en tragedia por disparos al aire y pirotecnia en Tamaulipas

Una de las balas que se dispararon durante la noche y madrugada del 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 en Tamaulipas. Foto: Especial

REYNOSA, Tamps., (apro) .- El arranque del año 2026 estuvo empañado por una serie de incidentes violentos y accidentes durante las celebraciones de Año Nuevo en varios puntos del estado, donde se reportaron personas heridas por disparos al aire y el uso irresponsable de pirotecnia, algunos de ellos de gravedad.

En la zona centro del estado, particularmente en Ciudad Victoria y comunidades cercanas, se confirmaron al menos tres personas lesionadas por proyectiles que descendieron tras disparos realizados durante los festejos. Entre los casos se encuentra un joven herido en el ejido Cerrito Nuevo, municipio de Güémez, así como otro hombre que fue alcanzado mientras permanecía afuera de su vivienda en la colonia Emilio Caballero. Una mujer joven también resultó lesionada en la colonia Héroes de Nacozari.

La violencia no fue exclusiva de la capital. En Matamoros, vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en diversos sectores, siendo el fraccionamiento Casa Blanca III donde un hombre resultó herido y tuvo que ser hospitalizado. También se reportaron impactos de proyectiles en viviendas, sin víctimas adicionales confirmadas.

En la región cañera, un adulto mayor de 62 años fue alcanzado por una bala perdida en El Mante, cuando convivía con su familia tras la cena de Año Nuevo. Paramédicos de Protección Civil lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Uno de los casos más delicados se registró en Reynosa, donde una niña de 11 años ingresó de urgencia al Hospital Materno Infantil con una herida de bala en el pecho, presuntamente provocada por un disparo al aire. La menor continúa bajo observación médica.

A estos hechos se sumaron accidentes provocados por pirotecnia. En Reynosa, un joven sufrió severas lesiones en una mano tras la explosión de un cuete, mientras que en Xicoténcatl un niño de nueve años perdió varios dedos al manipular fuegos artificiales en una comunidad rural, siendo trasladado al IMSS para recibir atención especializada.

Los distintos hechos ya son investigados por las instancias correspondientes, mientras los cuerpos de emergencia continúan atendiendo a las víctimas de una celebración que terminó en dolor para varias familias tamaulipecas.