Fallece mujer de 73 años herida en descarrilamiento del Tren Interoceánico: van 14 muertos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) confirmó este jueves el fallecimiento de Hilda Alcántara Alvarado, una mujer de 73 años que resultó gravemente lesionada en el accidente ferroviario del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Con esta muerte, el saldo de víctimas fatales asciende a 14, de acuerdo con informes oficiales de la Secretaría de Marina (Semar) y la propia CEAV.

El deceso se registró en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar, donde la paciente recibía atención especializada tras ser trasladada desde la Clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE.

Alcántara Alvarado, originaria de la región y abuela de la niña Elena Solorza –quien también perdió la vida en el siniestro a los aproximadamente 6 años de edad–, fue una de las personas hospitalizadas con heridas graves tras el descarrilamiento. De acuerdo con el comunicado de la CEAV, la víctima recibió procedimientos quirúrgicos de urgencia y atención médica integral durante su estancia hospitalaria.

La institución expresó su "más sincera solidaridad" con la familia y reiteró su compromiso de brindar acompañamiento integral, incluyendo apoyo psicológico, legal y social, conforme a los protocolos establecidos en la Ley General de Víctimas.

El accidente del Tren Interoceánico, un proyecto insignia del gobierno federal que conecta los océanos Atlántico y Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec, ocurrió cerca de la estación Nizanda en la Línea Z, dejando inicialmente 13 muertos y alrededor de 100 lesionados.

Las autoridades, incluyendo la Fiscalía General de la República (FGR), continúan investigando las causas, que podrían involucrar factores como exceso de velocidad o fallas en el mantenimiento de las vías.

Este suceso ha generado críticas sobre la seguridad de los megaproyectos ferroviarios en México, como el Tren Maya, y ha resaltado la necesidad de mayor transparencia en la operación de infraestructuras.