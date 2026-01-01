La Marina rescata a tres náufragos cerca de las costas de Chiapas

El momento en el que son localizados los náufragos. Foto: Secretaría de Marina

PUERTO CHIAPAS, Chis. (apro).– Tres pescadores, dos de nacionalidad extranjera y un mexicano, fueron rescatados por personal de la Secretaría de Marina cuando naufragaban a 46 millas náuticas (85 kilómetros) de Puerto Chiapas.

La dependencia explicó en un comunicado que la emergencia se activó tras recibir un reporte de auxilio que alertaba sobre un accidente ocurrido durante actividades de pesca.

“Una embarcación menor se hundió aproximadamente a 46 millas náuticas (85 kilómetros) de Puerto Chiapas, dejando a sus tres tripulantes en situación de riesgo extremo en alta mar”.

La Vigésima Segunda Zona Naval, en funciones de Guardia Costera, activó los protocolos correspondientes para la localización de las víctimas, señaló la Marina.

Tras el despliegue, el personal naval logró ubicar y rescatar a dos personas de origen extranjero y una de nacionalidad mexicana.

Una vez rescatados, los náufragos fueron trasladados a las instalaciones navales para recibir valoración médica y asegurar su estabilidad física.

Tras recibir la atención necesaria, la persona de nacionalidad mexicana fue entregada a sus familiares.

Por su parte, los dos ciudadanos extranjeros fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar los trámites legales y determinar su situación en el país.