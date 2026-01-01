Muere mesera del bar Anubi’s Discoclub, establecimiento incendiado por un grupo armado en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Yasmin Alfaro, de 21 años de edad, mesera del bar Anubi’s Discoclub -uno de los establecimientos incendiados por un grupo armado de la delincuencia organizada la madrugada del sábado 27 de diciembre en el municipio de Villaflores- falleció la mañana de este jueves a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió durante el ataque.

Con su deceso, suman ocho las víctimas mortales por los hechos violentos ocurridos en ese municipio de la región de la Frailesca, duramente golpeado por la violencia del crimen.

De acuerdo con testimonios de sobrevivientes, el comando armado irrumpió a balazos en el bar y obligó a los comensales a tirarse al piso. “Fue el horror”, relataron. A las meseras las forzaron a permanecer en el suelo y posteriormente les prendieron fuego.

Familiares de la joven informaron que Yasmin presentaba quemaduras en aproximadamente el 75 por ciento de su cuerpo. Permanecía internada en el hospital público “Gilberto Gómez Maza”, en Tuxtla Gutiérrez, donde finalmente perdió la vida.

A través de redes sociales, la familia confirmó su fallecimiento y solicitó el apoyo económico de la ciudadanía para cubrir los gastos del traslado del cuerpo a Villaflores, donde será sepultada.

Otras dos mujeres, identificadas como Naydeli N. y Citlali N., también meseras, continúan recibiendo atención médica especializada debido a las lesiones provocadas por el incendio.

El lunes 30 de diciembre, tras la entrega de los cuerpos por parte de la Fiscalía General del Estado, familiares sepultaron a tres de las primeras víctimas. Un día después, el 31 de diciembre, se realizó el sepelio de otras tres personas, todas identificadas como José Armando Coutiño Ruiz, Luis Rubiel Constantino Rodríguez, José Ángel Martínez Marina, Fernando Daniel García Pérez, Juan Ubani Camilo Girón y Luis Fernando Fernández Ramírez.

Hasta el momento, Mauricio Camilo Girón continúa en calidad de desaparecido.

Villaflores, poblado conocido por su gastronomía y su actividad agrícola y ganadera, lució desolado durante el fin de año, consternados por la tragedia, cuando tradicionalmente las familias se reúnen en las calles para recibir el Año Nuevo. Habitantes señalaron que las víctimas eran ampliamente conocidas en la comunidad.

Las seis personas sepultadas en el panteón local eran trabajadores y meseros del bar Anubi’s Discoclub, mientras que del bar La Kábala Sport Bar solo fue privado de la libertad y posteriormente asesinado Sergio Enrique Pereda Tamayo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, alrededor de las tres de la madrugada del sábado 27 de diciembre, tres camionetas con hombres armados arribaron a la cabecera municipal y se dirigieron a los bares La Kábala Sport Bar y Anubi’s Discoclub, donde incendiaron los establecimientos y se llevaron contra su voluntad a ocho personas; tres mujeres resultaron con heridas graves por quemaduras.

Los agresores se desplazaban en camionetas con insignias y matrículas tipo militar, correspondientes al 100 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con sede en el Campo Militar Número 36-E, ubicado en el ejido Chiapas Nuevo, municipio de Jiquipilas.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el móvil de los hechos estaría relacionado con la disputa por el control del narcomenudeo entre grupos del crimen organizado. Fuentes de seguridad señalaron que la pugna por la plaza en la región de la Frailesca se mantiene entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.