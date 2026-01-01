Video capta feminicidio en Guadalajara: sujeto discute con mujer y la asesina con arma larga

El video en el que se captó el feminicidio. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En Guadalajara, un hombre que discutía con su presunta expareja sacó un arma larga de la parte trasera de una camioneta blanca y disparó contra la mujer, arrebatándole la vida frente a varios testigos en la colonia Balcones de Oblatos.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que el feminicida discute con su víctima alrededor de una camioneta blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Padre de Carla exige justicia tras el feminicidio de su hija grabado en video en Guadalajara

Se ve que ella golpea el automóvil con el palo de una escoba mientras varias personas que no salen a cuadro le gritan con tono de angustia, “¡Sandra no, Karla no!”.

En un momento, el hombre se dirige a la puerta trasera del piloto para sacar un arma larga que comienza a apuntar contra la mujer. Como amenaza, detona el arma un par de veces a un costado de la víctima, pero ella no retrocede y en menos de dos segundos el sujeto le apunta a la cabeza y dispara, ocasionando su muerte inmediata.

Tras lo anterior, el hombre abordó su camioneta y huyó del lugar mientras los habitantes de los edificios contiguos, quienes según reportes de medios locales son familiares de la víctima, salieron visiblemente alterados a intentar auxiliar el cuerpo que ya se encontraba sin vida sobre la cinta asfáltica.

En el lugar se presentó personal de la Comisaría de Seguridad Pública que notificó que los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Hacienda de Cedros y Hacienda de Calderón.

De acuerdo con el registro de la cámara, el crimen habría ocurrido alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado.

A plena madrugada, una discusión en la Col. Residencial Plutarco Elías Calles, Guadalajara, Jalisco, se tornó fatal. Karla, 28 años, cayó bajo las balas de su pareja.

— Más detalles en https://t.co/v4eeoJTWft pic.twitter.com/vBiBUzZ5uY — El Blog del Narco (@narcoblogger) July 13, 2025

Las autoridades fueron notificadas por los vecinos y al llegar encontraron a la mujer con varios impactos de bala, sin signos vitales.

También acudieron agentes de la Fiscalía General de Jalisco para hacerse cargo de las investigaciones del caso bajo el protocolo de feminicidio.