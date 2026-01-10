Alcalde apunta al gobierno federal ante el impacto vial por las obras del tren México-Querétaro

QUERÉTARO, Qro. (apro).- Ante el inminente impacto vial por las obras del tren en la avenida Corregidora de la ciudad de Querétaro, el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, difundió un video en el que le recordó a la gente que la obra está a cargo del gobierno federal.

“El gobierno federal, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha puesto en marcha el proyecto del Tren México–Querétaro”, inicia diciendo en su video, el cual grabó con un puente vial, a sus espaldas, que será derribado en próximos días.

Macías Olvera aseguró respaldar el proyecto del tren, pero ante el inminente impacto vial puntualizó en su videograbación que la obra no la decidió ni ejecuta su administración y se mostró preocupado por cuidar la vida diaria de las familias queretanas.

“Aquí en Querétaro nos gusta que las cosas se hagan bien, con orden y protegiendo nuestro patrimonio cultural y urbano. Vamos a vigilar que la llegada del tren se dé con planeación, cuidando nuestro entorno y la vida diaria de las familias queretanas”.

Sus declaraciones tienen como antecedente la remodelación de la Avenida 5 de Febrero, una obra estatal que incluyó derribar cuatro puentes de manera simultánea, la cual inició el 22 de octubre de 2022 y estaba previsto que su conclusión fuera antes de que terminará 2023.

Sin embargo, las obras en 5 de Febrero se prolongaron más tiempo y todavía en febrero de 2025, el secretario de Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar, reconoció que faltaban varios “pendientes” y “detalles” para concluirla.

“A raíz de los trabajos de la obra Paseo 5 de Febrero, detectamos un incremento en la violencia vial que está alcanzando niveles que resultan muy peligrosos para la convivencia cotidiana en el espacio público y a los cuales el mensaje ‘métele segunda a la paciencia’, suena bastante ingenuo”, difundió en febrero de 2023 el Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro.

La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) difundió haber detectado en un estudio, que las emociones que con mayor frecuencia experimentaban tanto estudiantes como docentes, eran “desesperación”, “desmotivación”, “impotencia” o “enojo” en relación con los cambios en la movilidad por la obra de Paseo 5 de Febrero.

Las obras del Tren México-Querétaro arrancaron a finales de abril de 2025 en el municipio de Pedro Escobedo.

El comandante del agrupamiento de Ingenieros Militares, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, reportó el 20 de diciembre que las obras llevaban un avance general del 8 por ciento y expuso que por “el escaso tiempo” para ejecutar el proyecto, habían decidido segmentar la vía en 12 tramos con el fin de hacer una construcción simultánea.

En el inicio de este 2026 están previstas obras en la ciudad capital.

Una de las obras implicará el derribo en los siguientes días de al menos un puente vehicular en una avenida de la ciudad.

“Se aproxima ya el inicio de la primera obra mayor de este proyecto, será el lunes 26 de enero cuando inicien los trabajos, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, para ampliar el puente vehicular de Prolongación Corregidora Norte, a la altura de las vías, aquí en El Tepetate. La Agrupación de Ingenieros del Ejército Mexicano nos ha hecho saber que esta obra implicará el cierre de dos carriles durante varios meses, por lo que únicamente estarán habilitados un carril de norte a sur y otro de sur a norte, es decir un carril de ida y otro de vuelta. Esta intervención va a modificar nuestras rutinas diarias”, indicó el alcalde de Querétaro.

El gobernador de Querétaro, el también panista Mauricio Kuri González, manifestó su preocupación por dos lugares de la ciudad en los que se realizarán las obras, uno de ellos Corregidora Norte, justamente donde se planea demoler el puente.

De igual manera, externó que faltaba información de parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que encabeza Jesús Antonio Esteva Medina.

"Me preocupa Corregidora, Corregidora Norte, a la altura del Cerrito, porque ese se va a tirar ese puente y necesitamos muchísima información, y ahí creo que, y lo digo con todo respeto, creo que falta más información por parte de la Secretaría de Infraestructura del país para que nos digan cuándo va a ser, en qué momento va a ser, cómo lo van a ser y nosotros estamos buscando todavía información para ayudar a los ciudadanos”.

Otra zona que dijo el gobernador que le preocupa es la calle Invierno --paralela a la de Prolongación Corregidora Norte-- donde habrá una “afectación”.

Un día después, el mandatario dijo que la estimación de la duración de la obra en la avenida Corregidora es de ocho meses.

“Se habla de ocho meses”, dijo Kuri González, pero no quiso abundar más al señalar que el encargado de informar y de coordinarse con las autoridades federales es el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

Otros puntos de la ciudad de Querétaro en donde habrá obras son Bernardo Quintana y Alcanfores.

Desde el año pasado en el municipio de Querétaro había frentes de trabajo en zonas como Hércules y en Las Hadas, una colonia donde hubo inconformidad por el derribo de árboles.

Ante el impacto vial de las obras, sobre todo en la Avenida Corregidora Norte, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, aseguró que su gobierno auxiliará a la gente y que estará informando “permanentemente” acerca de rutas alternas y cierres de vialidades.

“Les compartiremos infografías y videos explicativos con rutas alternas en todas las redes sociales. Sabemos que habrá momentos incómodos al trasladarnos, sabemos que no todo dependerá de nosotros, pero sabemos que sí dependerá de nosotros cómo nos preparamos y cómo colaboramos”.

Macías Olvera --que en una visita a la obra Paseo 5 de Febrero, en mayo de 2023, siendo diputado federal del PAN, consideraba “los grandes cambios se tienen que hacer bien, con calma, nada se genera así, de manera espontánea”-- insistió ahora como alcalde en que su gobierno informará con responsabilidad.

“Para evitar rumores y dar certeza con transparencia”.