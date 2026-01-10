Asesinan a balazos al influencer "Chakin" Valadez, en Ensenada

ENSENADA, B. C., (apro) .- "Chakin" Valadez, transportista y creador de contenido sudcaliforniano, fue asesinado a balazos este sábado 10 de enero en el municipio de Ensenada, Baja California.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento San Borja, al sur de la mancha urbana porteña, poco antes de las 07:00 horas; conforme a los datos divulgados a la prensa local, “Chakin” (Isaac Efraín Valadez) recibió impactos de bala en la cabeza.

Al parecer contaba con 44 años y era originario de Baja California Sur, además de residente del Ejido Villa Jesús María, en el municipio de San Quintín.

La víctima era conocida por sus videos y transmisiones durante sus recorridos por la carretera transpeninsular, entre ambos estados, además de que contaba con otro proyecto personal identificado como “El Sitio BC”, de ecoturismo o turismo rural.

“Chakin” brindaba un servicio de paquetería que se extendía desde Santa Rosalía, en Baja California Sur, hasta el municipio de Ensenada; en Facebook contaba con 162 mil seguidores.

Conforme a los datos generales, fue encontrado al interior de su vehículo que utilizaba para las entregas, en un estacionamiento de una tienda de conveniencia en la calle Emilio Abreu.

Isaac Efraín Valadez, quien se describía como “una persona común, con aventuras diarias de la vida real, transparente y original”, generó controversia entre sus seguidores debido a uno de sus últimos mensajes en su sitio oficial de redes sociales.

“Este viaje parece ser el último quizá, pero lo vamos a disfrutar como si fuera el primero del año. Nada es real cómo la velocidad que se percibe al mirar o sentir a través de las ventanas del alma. Solo voy de paso y espero esta vez hacerlo mejor que ayer. Por siempre 3 puntos. El Llano Colorado, Baja California, México”, según el tono redactado.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) no ha reportado detenciones por este caso, mientras que los seguidores lamentaron el fallecimiento escribiendo múltiples mensajes en la cuenta oficial.