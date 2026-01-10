Detienen a opositor a la termoeléctrica de Huexca, en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Eliezer Otilio Zamora Pérez, defensor del territorio, integrante de la Asamblea de Amilcingo y opositor a la termoeléctrica de Huexca, que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), fue detenido este viernes con uso de la fuerza por elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE). Hasta la redacción de esta nota, las autoridades no han informado de manera oficial el motivo de su detención.

Ante la falta de información oficial, familiares, amigos y habitantes de Amilcingo manifestaron su preocupación por la posibilidad de que la detención esté relacionada con su activismo en contra del PIM y del proyecto termoeléctrico. Señalaron que existe el temor de que se intente imputarle o “cuadrarle” algún delito como represalia por su participación en la defensa del territorio.

En entrevista, Jorge Velázquez, integrante de la comunidad indígena de Amilcingo, relató que la detención ocurrió cuando Zamora Pérez se encontraba trabajando en su parcela, ubicada en el ejido Las Cuevas, a aproximadamente dos kilómetros de la Normal Rural de Amilcingo, donde cosechaba cacahuate junto con su esposa.

“Llegó el Ejército, la policía y la Fiscalía del estado y fueron directo hacia él. No mostraron ninguna orden de aprehensión; solamente dijeron que se lo tenían que llevar”, afirmó.

De acuerdo con el testimonio y con lo señalado por familiares del defensor, al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) —institución encabezada por Fernando Blumenkron— quienes, junto con personal militar y policial, sometieron a Zamora Pérez y lo subieron a una camioneta oficial. Familiares señalaron que durante la detención “hubo un uso excesivo de la fuerza pública”. Su esposa intentó intervenir, pero —según el relato— fue amenazada para que no se acercara, mientras otros campesinos se encontraban laborando en el sitio.

Velázquez indicó que, hasta la noche del viernes, la familia desconocía el paradero del defensor. Detalló que, tras acudir a distintos ministerios públicos de la región, no fue localizado en Cuautla ni en otras sedes oficiales, y que la única información disponible era una ficha pública en la que se refiere su posible traslado al penal de Atlacholoaya.

En dicha ficha, difundida de manera oficial, Zamora Pérez es identificado con el sobrenombre de “El brujo de Amilcingo”, lo que generó inquietud entre integrantes de la comunidad. Al respecto, Jorge Velázquez señaló: “Aquí en el pueblo nadie lo conoce como brujo; es un señor campesino, defensor del territorio y del agua. No sabemos por qué la Fiscalía lo está mencionando así”. Añadió que esta referencia refuerza la preocupación de que se busque vincularlo con otros delitos sin que hasta el momento se haya informado la causa de su detención.

La comunidad expresó además preocupación por el estado de salud de Zamora Pérez, quien es una persona adulta mayor, y advirtió que este hecho enciende la alerta sobre un posible nuevo episodio de criminalización y represión contra quienes se oponen al proyecto termoeléctrico, en el actual contexto político y administrativo.

Cabe recordar que la termoeléctrica de Huexca forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual, además de esta central, incluye un gasoducto que inicia en Tlaxcala, cruza por el estado de Puebla y llega a Morelos para abastecer a la termoeléctrica. El proyecto también contempla un acueducto que va de Huexca a Cuautla, destinado al suministro de agua para la operación de la planta.

El PIM fue impulsado desde la administración federal de Felipe Calderón, cuando Marco Antonio Adame Castillo era gobernador de Morelos, y continuó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y el gobierno estatal de Graco Ramírez, pese a la oposición sostenida de comunidades de la región.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto se mantuvo frenado en distintos momentos debido a amparos y recursos legales interpuestos por las comunidades, así como por la resistencia social, en un contexto marcado por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, ocurrido el 20 de febrero de 2019, cuando Cuauhtémoc Blanco era gobernador de Morelos.

Habitantes de Amilcingo señalaron que, al inicio del actual gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, se mencionó la intención de reimpulsar el proyecto, lo que —afirman— incrementó la preocupación entre los opositores a la termoeléctrica y alimenta el temor de que la detención de Zamora Pérez marque el inicio de un nuevo ciclo de presión contra el movimiento.

Zamora Pérez forma parte del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob). Sin embargo, de acuerdo con los testimonios recabados, las medidas de protección con las que cuenta no fueron consideradas durante su detención.

Finalmente, integrantes de la comunidad hicieron un llamado a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para que informe públicamente sobre la situación jurídica y el paradero del defensor, así como a la Comisión de Derechos Humanos para que intervenga ante posibles violaciones a sus derechos. También anunciaron una movilización en Cuernavaca para exigir su presentación y el respeto a los derechos de las personas defensoras del territorio.

En la ficha del Registro Nacional de Detenciones se consigna que Eliezer Otilio Zamora Pérez fue detenido el viernes 9 de enero de 2026 a la 01:00 horas en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, por elementos de la Policía Ministerial de Investigación. El registro oficial señala que la detención ocurrió a espaldas de la Escuela Rural Normal de Amilcingo y que el detenido quedó a disposición de un juez local, con ubicación actual en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, en Atlacholoaya, Xochitepec, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).