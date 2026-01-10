Difunden video donde estudiante de CBTis en Oaxaca golpea a compañero de talla baja. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a la Declaratoria de “Cero Tolerancia” a las Violencias Ejercidas en Contra de las Adolescentes y Jóvenes en los Planteles de la Educación Media Superior impulsada por el gobierno mexicano, se hizo público un video en que un estudiante de talla baja del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 25 de Salina Cruz, Oaxaca, es agredido por otros compañeros dentro de sus instalaciones.

En redes sociales se difundieron las imágenes del presunto acoso escolar en las que varios estudiantes uniformados lanzan patadas a otro, de talla baja, quien está en un rincón dentro de la escuela e intenta evadir los golpes de sus agresores con la mano.

Según las autoridades educativas el video fue grabado en octubre o noviembre de 2025 por algunos estudiantes que presenciaron el presunto acoso.

Después de la difusión del video, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna) rechazó cualquier práctica que ponga en riesgo la integridad física o emocional de niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado, aseguró que intervendrá de manera directa en el CBTis 25 de Salina Cruz, con “acciones preventivas” para evitar cualquier tipo de violencia.

“Derivado del video que circula en redes sociales, en el que adolescentes interactúan de forma agresiva en dicho centro educativo, la dependencia iniciará un proceso de trabajo con las familias de las y los estudiantes involucrados, bajo un enfoque humanista, con perspectiva de discapacidad y de derechos humanos, a fin de sensibilizar a toda la comunidad educativa y procurar la no repetición de estos actos”, dijo el organismo.

La SE-Sipinna añadió que esas acciones se harán en coordinación con la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal. Luego, destacó la urgencia de construir “entornos educativos protectores, donde el respeto, la igualdad e inclusión sean una realidad tangible”.

De acuerdo con las autoridades, el lunes 12, al reinicio de clases tas las vacaciones decembrinas, habrá una reunión con padres y madres de familia de estudiantes del plantel.

En tanto, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) y el Consejo para los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Oaxaca iniciaron un acompañamiento institucional enfocado en asegurar el acceso a la justicia, la protección integral de la víctima y la no revictimización.

El 24 de septiembre de 2025, los secretarios de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentaron en el Estado de México la Declaratoria de “Cero Tolerancia” a las Violencias Ejercidas en Contra de las Adolescentes y Jóvenes en los Planteles de la Educación Media Superior.

El documento se puede consultar en la siguiente liga: educacionmediasuperior.sep.gob.mx/culturaDePazDeclaratoria.html