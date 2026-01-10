Integrantes del CJNG atacan con explosivos a comunidad nahua en la Sierra Costa de Michoacán

MORELIA, Mich., (apro) .- Este sábado la comunidad nahua, El Salitre de Estopila, en el municipio de Chinicuila, en la Sierra-Costa de Michoacán, fue atacada con explosivos por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La alerta fue emitida por los propios habitantes de la comunidad, quienes reportan un joven de 20 años gravemente herido tras ser alcanzado por uno de los explosivos mientras realizaba labores de cosecha de maíz en el sembradío de su familia. Señalan la afectación de viviendas por los ataques y pérdidas materiales.

El llamado de la comunidad es para la intervención de manera urgente y efectiva de las autoridades competentes, para proteger a la población y restablecer el orden en la zona.

Las agresiones contra las comunidades nahuas en Chinicuila y de la Sierra Costa de Michoacán han sido constantes. El Pozo, Laguna de Calvillo, Ranchual, El Aguacate, La Ciénega, Coahuayula y Estopila fueron objeto de ataque permanente la semana del 25 al 31 de diciembre de 2025, y pese a los llamados de auxilio de sus habitantes, no fue sino hasta el último día del año que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hicieron momentáneamente acto de presencia.

La defensa por el territorio y sus recursos naturales ha hecho blanco de ataque a las comunidades nahuas de la Sierra Costa por el Cártel Jalisco Nueva Generación, ello frente a la omisión de las autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad en la región pese a los continuos llamados de auxilio de los comuneros.

El 19 de marzo de 2024, el profesor y defensor del territorio José Gabriel Pelayo Zalgado, fundador del Consejo Popular de Chinicuila, fue desaparecido luego de oponerse de manera directa a la tala clandestina en Coahuayula. Sus familiares han denunciado que las autoridades han sido omisas en este caso, sin dar resultado alguno para dar con su paradero.

Integrantes del Colectivo de Defensa de Derechos Humanos y Territorio, que da acompañamiento a estas comunidades nahuas, señalan que, en los ataques sufridos en diciembre pasado, los integrantes del CJNG colocaron minas terrestres para impedirles el acceso a las tomas de abastecimiento de agua potable.

Pese a ello, señalan que hasta el momento las autoridades no han implementado un operativo de revisión antiminas para desactivarlas, por lo que son las guardias comunales y los habitantes de las comunidades quienes se han encargado de realizar brigadas para detectarlas.

De acuerdo con el Colectivo, estas comunidades son el último bastión de defensa en la región para impedir paso abierto de los grupos delincuenciales a la Costa michoacana, lucha que se ha intensificado en los dos últimos años y que ha conllevado el desplazamiento de habitantes de la Sierra Costa hacia otros puntos del estado y el país.