Liberan a la secretaria particular de Carlos Manzo y Grecia Quiroz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, fue puesta en libertad luego de rendir declaración ante el Ministerio Público local por su supuesta relación con el asesinato del edil el 1 de noviembre del 2025, informó el diario El Universal.

La otrora secretaria particular de Manzo fue detenida ayer por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de la República.

Sin embargo, horas después difundió en su perfil de la red social Facebook una foto junto a dos menores y un árbol de Navidad, acompañada del mensaje: “Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán no ha emitido ninguna información de la detención ni de la liberación de la funcionaria.

De acuerdo con El Universal, fuentes judiciales confirmaron que Méndez Rodríguez fue puesta en libertad la misma noche del viernes 9 después de ser requerida por la Fiscalía michoacana.

La servidora pública fue detenida supuestamente porque habría filtrado información sobre los movimientos del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue ultimado presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).