“Soy el perro de la senadora”: exfuncionario detenido por alcoholímetro de Pachuca (Video)

“Soy el perro de la senadora”: exfuncionariodetenido detenido por alcoholímetro de Pachuca. Foto: Facebook: Efrain Pedraza

(HIDALGO).- Efraín Pedraza Cruz, exdirector general de Gobernación en la región de Tula, Hidalgo, y excoordinador de campaña de la senadora Simey Olvera Baustista, fue detenido en el operativo alcoholímetro de Pachuca.

Tras no pasar la prueba que mide el nivel de alcohol en el organismo, y ser advertido del retiro de la unidad en la que viajaba, el político amenazó al agente que lo intervenía: “soy el perro de la senadora”, además de decirle que cuando él y, supuestamente, la jefa del grupo político con la que se identificó llegaran a la gubernatura, se iba a acordar de su “pinche cara” y se la iba a “cobrar”.

En un video difundido en redes sociales se aprecia la discusión entre Pedraza y un oficial, misma que se intensifica hasta llegar a las amenazas.

“Estoy haciendo mi trabajo, vienes alcoholizado”, le dice el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca. “Yo venía bien y ya hicieron un puto desmadre”, le responde el exfuncionario que, de acuerdo con la narrativa del agente, hasta ese momento se había negado a identificarse.

“Se te hizo una prueba, no la pasaste. Es mi trabajo, discúlpame”, añade el policía.

Cuando el agente menciona: “te pedí tu identificación, no me la quieres dar; te pedí tu licencia y no me la quieres dar”, el político le externa: “soy el perro de la senadora”, para después advertirle que es “el cabrón que va a ir adelante” y que cuando lleguen a la gobernatura se va a “acordar de su pinche cara”

Pedraza, también exaspirante a la presidencia municipal de Atotonilco de Tula y militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), amenaza: “Sé que te vale verga ahorita, güey, pero, no mames, te la voy a cobrar, te la voy a cobrar”.

Con dificultad para articular palabras, también dice: “y si quieres, nos rifa… vamos a la puta tierra, güey; rífate un (incomprensible) conmigo”.

El agente que lo intervine replica: “sólo compórtate, te suplico que te comportes. Es la última vez que te doy esa instrucción”. El político lo reta: “¿y si no?”.

“Soy una autoridad facultada para dar órdenes”, le responde el oficial, a lo que el morenista alega: “yo también, güey; yo también (…) yo soy autoridad, yo soy autoridad”. Para luego amagar de nuevo con los golpes: “vente, pendejo; vente”

En la secuencia de la discusión se aprecia a una mujer que trata de contener al exdirector de Gobernación, que por un momento se aleja a una distancia corta, para después regresar a increpar a la policía.

“Es la última vez que te permito que te acerques así, ya te di la oportunidad, te voy a detener (…), quien seas”, le advierte el oficial.

Al final de la grabación, Efraín le dice a su pareja, quien en varios momentos trató de controlarlo: “llámale a este pendejo”, en un supuesto alarde de comunicarse con el presidente municipal de Pachuca, el también morenista Jorge Reyes Hernández, para que le permitan retirarse.

Hasta el momento, ni el político morenista ni la alcaldía capitalina han proporcionado información o postura alguna sobre el incidente. Tampoco se ha dado a conocer la situación jurídica de Pedraza Cruz.