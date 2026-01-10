Un militar asume la Unidad de Vialidad de Culiacán tras el asesinato de su antecesor

El coronel Alejandro Bravo Martínez, titular de la SSPyTM, entrega su nombramiento a Luis Felipe Córdova Lara. Foto: @SSPyTM_Culiacan

CULIACÁN, Sin. (apro).- La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) sumó otro militar a sus mandos con el nombramiento de Luis Felipe Córdova Lara como nuevo director de la Unidad de Vialidad.

El 20 de noviembre de 2024, Córdova Lara fue promovido como teniente de infantería en la Secretaría de la Defensa Nacional, y este viernes 9 fue nombrado nuevo mando en la SSPyTM de Culiacán.

Esta corporación está bajo el mando del coronel Alejandro Bravo Medina, designado por el mismo Ejército como titular de la corporación el 14 de junio de 2025 tras la renuncia del anterior secretario, Sergio Antonio Leyva.

El nuevo nombramiento viene tras el homicidio de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, asesinado el lunes 5 de enero en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de la ciudad.

El teniente Lara Córdova anteriormente se desempeñó como subdirector de la Unidad de Prevención y ahora dirigirá dicha unidad.

El nuevo mando de la SSPyTM es licenciado en administración y actualmente cursa la maestría en seguridad pública, según explica el comunicado donde dieron a conocer el nombramiento.