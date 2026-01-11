Desaparecen dos mujeres tras asistir al funeral del periodista Carlos Castro en Poza Rica

POZA RICA, Ver.— Dos mujeres de 23 años fueron reportadas como desaparecidas luego de asistir al funeral del periodista Carlos Castro, realizado en este municipio del norte de Veracruz. La Fiscalía General del Estado inició los protocolos de búsqueda.

De acuerdo con los reportes disponibles, ambas jóvenes fueron vistas por última vez en el cementerio Jardines de los Ángeles, ubicado sobre la carretera Poza Rica–Coatzintla, donde se realizaron los servicios fúnebres.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se ha confirmado una relación directa entre ambos casos, más allá de la coincidencia de tiempo y lugar.

Wendy Arantxa Portilla Ramos, 23 años. Fue vista por última vez tras permanecer en el lugar del funeral. Como señas particulares presenta tatuaje de un dragón en el brazo derecho, una mariposa en el brazo izquierdo, flores en distintas partes del cuerpo y letras en inglés en ambas manos.

Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, 23 años. Se perdió contacto con ella alrededor de las 18:00 horas del mismo día. Mide aproximadamente 1.70 metros, es de tez clara, tiene ojos café oscuro y cabello negro con fleco. Vestía blusa negra de manga larga.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz activó el Protocolo Alba para la localización de ambas jóvenes. Las investigaciones continúan y se mantiene abierta la recepción de información que pueda contribuir a su localización.