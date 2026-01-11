Ejecutan a mujer en Macuspana; suman tres feminicidios en Tabasco en 11 días

La violencia contra mujeres en Macuspana tiene antecedentes recientes. Foto: Facebook H. Ayuntamiento de Macuspana 2024-2027

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Con la ejecución de una mujer ocurrida la madrugada de este domingo, el municipio de Macuspana, ubicado a 46 kilómetros de Villahermosa, Tabasco, acumula tres feminicidios en los primeros 11 días de 2026, de acuerdo con el seguimiento de hechos violentos reportados en la entidad.

El asesinato se registró en un domicilio de la calle Lino Merino, en la colonia El Castaño, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar y acordonaron la zona. En el interior de la vivienda fue localizado el cuerpo sin vida de Karla Cristell “N”, quien presentaba varios impactos de bala.

De acuerdo con vecinos, tras los disparos dos hombres salieron del domicilio y huyeron a bordo de una motocicleta.

Este homicidio se suma a otros dos casos registrados en los primeros días del año. El 1 de enero, el cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia fue hallado sobre la carretera Nacajuca–Jalpa de Méndez, cerca de un motel, y el 2 de enero fue localizado otro cadáver femenino, envuelto en una bolsa y a los pies de un árbol, en la ranchería Monte Grande, del municipio de Jonuta.

La violencia contra mujeres en Macuspana tiene antecedentes recientes. El 8 y 9 de noviembre de 2025, tres jóvenes fueron asesinadas en la colonia El Castaño, en hechos que generaron amplio impacto social.

Por ese caso, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) detuvo posteriormente a Miguel Luciano “N”, entonces director de la Policía Municipal de Jalapa, así como a al menos cinco agentes bajo su mando, señalados por su presunta relación con el grupo criminal La Barredora.