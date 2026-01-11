Nuevo ataque armado a casino en Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un grupo armado atacó por segunda vez el casino “Circus” además de incendiar un camión de carga en donde pretendían transportar máquinas tragamonedas del establecimiento.

En el nuevo atentado se reportaron únicamente daños materiales a un inmueble que ha sido atacado por segunda vez en menos de un mes, después del atentado sufrido el 26 de diciembre del año pasado.

Este nuevo siniestro fue provocado en la parte trasera del casino, sobre la calle Neptuno en donde colindan las colonias Villa Universidad y Residencial Hacienda junto con impactos de arma de fuego tanto en la pared del lugar como en el camión de carga que pretendía transportar mobiliario del casino.

Además, este es el segundo ataque a casinos en Culiacán que se reporta en los primeros días de este enero de 2026, luego de que un grupo armado atacara el establecimiento de nombre “Flamingos” al poniente de la ciudad.

En este ataque no se reportaron personas heridas, únicamente daños al inmueble y disparos de arma de fuego.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), fueron 157 inmuebles atacados entre enero y noviembre del año pasado como parte del saldo de la guerra entre facciones del crimen organizado que se vive en Sinaloa, principalmente en Culiacán.