Abaten a sujeto que asesinó a su pareja y a un vecino en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Delfino fue abatido por elementos de seguridad estatal y federal al pretender oponerse a su detención luego de haber dado muerte a su pareja y a un vecino en la localidad de El Corcovado Petaca, en el municipio de San Pedro Pochutla, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la localidad de Corcovado Petaca, donde el presunto responsable agredió con arma punzo cortante a su pareja, a quien privó de la vida.

Posteriormente, el mismo agresor atacó a su vecino, una persona del sexo masculino, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones infligidas presumiblemente con un machete.

Al tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía de Oaxaca - a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa- activó los protocolos interinstitucionales para la búsqueda y localización del agresor, desplegando un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Policía Estatal y Municipal de Pochutla que permitieron dar con el paradero de Delfino.

Los elementos policiales aseguraron el perímetro para evitar la huida del hombre, quien intentó agredirlos; en respuesta, activaron las armas de fuego para neutralizar la amenaza del agresor, quien perdió la vida.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca abrió las carpetas de investigación correspondientes para dar certeza jurídica a las víctimas directas y víctimas indirectas para que tengan pleno acceso a la justicia.