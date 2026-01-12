Asalto a taquería en Puebla deja un cliente muerto y otro herido (Video)

Asalto a taquería en Puebla deja un cliente muerto y otro herido. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un asalto a una taquería en el municipio de Amozoc, en Puebla dejó un cliente muerto, mientras que otro resultó herido.

Los hechos, que quedaron registrados en video, ocurrieron por la madrugada del pasado sábado 10 de enero, en la taquería “El Asadito”, ubicada sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, en el Barrio de Santiago.

En redes sociales se difundió la grabación del momento cuando un grupo de hombres armados llegó al establecimiento y amenazó a los trabajadores, mientras que dos comensales se encontraban platicando en una mesa.

Uno de los delincuentes arrinconó a un empleado hasta arrebatarle lo que parecieran ser unas llaves para, enseguida, entrar a la zona de la cocina, donde sacó a una trabajadora.

A su vez, otro de los asaltantes se acercó con los dos hombres que estaban comiendo en una de las mesas para exigirles que les entregaran sus celulares y carteras.

Después de que los despojaron de sus pertenencias, uno de los comensales se levantó de su asiento y observó cómo continuaron agrediendo a los trabajadores.

Sin embargo, uno de los tres encapuchados exigió que se quedara en su lugar, acto seguido el cliente le reclamó, por lo que el delincuente se acercó a él, comenzaron a discutir; el hombre armado le disparó en varias ocasiones.

El comensal cayó al suelo, al mismo tiempo que el grupo de asaltantes escapó del lugar, no sin antes arremeter contra el otro hombre que estaba en la mesa, recibiendo un impacto de arma de fuego en el abdomen.

Los trabajadores de la taquería reportaron lo sucedido y, posteriormente, elementos de seguridad y paramédicos arribaron al lugar donde confirmaron que una de las víctimas, de entre 30 y 45 años, ya no contaba con signos vitales.

Mientras que el hombre que resultó herido fue trasladado a un hospital cercano por parte del personal de paramédicos de SUMA (Secretaría de Salud de Puebla).

La zona fue acordonada por las autoridades para iniciar con las labores de investigación correspondientes, donde se hallaron seis elementos balísticos: cuatro casquillos y dos elementos deformados, de acuerdo con TV Azteca.

El grupo de hombres armados sustrajo al menos 20 mil pesos en efectivo del establecimiento, según Infobae. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado ninguna persona detenida por este delito.

Delincuencia en el estado de Puebla

De enero a noviembre de 2025, en Puebla se registraron 30 mil 49 robos, de los cuales 3 mil 165 fueron asaltos a negocios, esto de acuerdo con el reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Tan sólo en septiembre pasado, el titular de la Secretaría de Seguridad del municipio de Azomoc, José Luis Corrales Serrano, fue atacado a balazos por hombres armados durante un operativo de investigación en la demarcación, dejándolo herido por un impacto de arma de fuego.