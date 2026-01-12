Asesinan a dos mujeres en las últimas 48 horas en Tuxpan, Veracruz

TUXPAN, Ver. (apro).- En las últimas 48 horas, dos mujeres fueron asesinadas con violencia en el municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, en hechos distintos registrados durante el fin de semana.

El primer caso ocurrió el sábado, cuando una mujer no identificada fue asesinada a balazos al interior de un auto hotel ubicado sobre el libramiento Adolfo López Mateos, en la colonia Villa Rosita. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró dentro del Auto Hotel Galerías.

Tras el reporte, corporaciones de seguridad acudieron al lugar. Elementos de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional acordonaron la zona para preservar los indicios, mientras que el tránsito fue controlado durante las diligencias ministeriales.

El segundo hecho se registró la noche del domingo, cuando un ataque armado en las instalaciones de la base de radiotaxis Platino dejó como saldo una mujer sin vida y otra persona gravemente lesionada, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas en la base ubicada sobre la calle Veracruz, en la colonia Benito Juárez, donde sujetos armados abrieron fuego contra el inmueble y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

En el lugar murió una mujer que se desempeñaba como radioperadora del sitio, mientras que otra persona resultó con heridas de gravedad a consecuencia de la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre los responsables ni sobre el móvil del atentado.