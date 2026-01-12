Cuatro feminicidios marcan el inicio de 2026 en Morelos

El hecho más reciente se registró en Cuernavaca, en la colonia Lázaro Cárdenas. Foto: Cortesía de Voces Morelos

CUERNAVACA (apro).- En los primeros 11 días de 2026, se han registrado cuatro feminicidios en Morelos; los casos ocurrieron en Cuernavaca, Emiliano Zapata, Cuautla y Yautepec, municipios que cuentan con Alerta de Violencia de Género (AVG) desde 2015.

El hecho más reciente se registró el 11 de enero en el municipio de Cuernavaca, capital del estado, donde una mujer fue localizada sin vida en la vía pública de la colonia Lázaro Cárdenas, luego de que vecinos reportaron al número de emergencias que desde un vehículo había sido descendida una persona con visibles huellas de violencia.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes confirmaron que la víctima, de entre 25 y 30 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado, adscrito a la Fiscalía Especializada en Feminicidios, realizó las diligencias correspondientes; el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido.

Cuernavaca es gobernada actualmente por José Luis Urióstegui Salgado, quien llegó al cargo bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN) en alianza con el PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas, y presenta una alta incidencia delictiva.

Un día antes, el 10 de enero, una mujer fue asesinada a balazos en el municipio de Emiliano Zapata, en la colonia Tres de Mayo. Vecinos reportaron a los servicios de emergencia la presencia de una mujer herida por arma de fuego y, al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos policiacos resguardaron la escena y la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente para el esclarecimiento del homicidio.

Emiliano Zapata forma parte de la zona metropolitana de Cuernavaca, se localiza a 14.6 kilómetros de la capital y es gobernado por Santos Tavares, quien llegó al cargo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); el municipio figura entre los que registran mayores niveles de violencia e inseguridad.

Previamente, el 9 de enero, en el municipio de Cuautla, ubicado en la región oriente del estado y a 54.5 kilómetros de la capital morelense, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer al fondo de una barranca de aproximadamente cinco metros de profundidad, en la colonia Paraíso.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 17:50 horas y, tras la valoración de paramédicos, se confirmó el fallecimiento.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias de la Fiscalía Especializada en Feminicidios. De manera preliminar, autoridades informaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que las causas de la muerte serán determinadas mediante los estudios periciales correspondientes.

Cuautla es gobernada por Jesús Corona Damián, quien accedió al cargo por el PAN en alianza con el PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas, y es considerado uno de los municipios con mayores problemáticas en materia de inseguridad en Morelos.

El primer caso del año ocurrió el 8 de enero en el municipio de Yautepec, situado a 24.6 kilómetros de Cuernavaca, donde una mujer identificada como Catalina fue asesinada por impactos de arma de fuego en la colonia Tetillas, en la zona de Loma Larga.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos desconocidos acudieron a su domicilio y, al salir, le dispararon en repetidas ocasiones.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de Cuautla en un vehículo particular; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones.

La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación correspondiente y el levantamiento legal del cuerpo se realizó en el hospital regional.

Yautepec es gobernado actualmente por Eder Alonso Gutiérrez, quien asumió el cargo en sustitución de su padre, Agustín Alonso Mendoza, por motivos de salud.

La administración municipal llegó al poder bajo las siglas de Nueva Alianza, en una coalición encabezada por Morena, junto con el PVEM y el PT, y es uno de los municipios con Alerta de Violencia de Género vigente.

Ese mismo 8 de enero, por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Morelos e informó que durante 2025 el número de feminicidios en la entidad registró una disminución de 28.6 por ciento.

Las investigaciones de los cuatro casos permanecen en curso y están a cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

Cuernavaca, Emiliano Zapata, Cuautla y Yautepec se encuentran entre los ocho municipios de Morelos que cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, mecanismo vigente desde 2015, luego de que las autoridades federales acreditaron la persistencia de altos índices de violencia feminicida en estas demarcaciones.

La declaratoria fue emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, e incluye además a los municipios de Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco y Xochitepec.

De acuerdo con cifras documentadas por colectivos como Divulgadoras, 2025 cerró en Morelos con casi 100 feminicidios, mientras que la Fiscalía General del Estado reconoció de manera oficial 38 casos tipificados como feminicidio.