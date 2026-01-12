Dejan restos humanos en Acapulco Diamante; asesinan a una mujer y un chofer

Escena de la mujer asesinada en la zona Diamante de Acapulco, Guerrero. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Tras la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, el puerto de Acapulco regresó a su habitual violencia criminal. El fin de semana los cuerpos desmembrados de tres jóvenes fueron dejados detrás de un centro comercial, además una mujer y un chofer de ruta fueron asesinados a balazos, un hombre más resultó herido.

La mandataria visitó este destino turístico el viernes donde integrantes de su gabinete de seguridad presumieron que de 2024 a 2025 el promedio anual de homicidios dolosos en Acapulco pasó de 1.76 a 1.32 diarios.

Además de la detención de 34 presuntos generadores de violencia integrantes de distintas organizaciones criminales.

La Fiscalía Regional de Acapulco informó que el sábado a las 8 de la noche, atrás del centro comercial La Isla, en la zona Diamante, fueron localizadas seis bolsas de plástico negras que contenían los cuerpos mutilados de tres hombres de alrededor de 20 años de edad.

Hallazgo de restos humanos en zona Diamante de Acapulco. Foto Especial

El domingo a las 2 de la tarde fue reportado el ataque armado contra una pareja que caminaba en el bulevar de Las Naciones, a la altura del restaurante bar La Chabela.

Más tarde, a las 8 de la noche, se reportó el asesinato del conductor de una camioneta de transporte público de la ruta Sinaí – Las Cruces, cuando circulaba en el bulevar Vicente Guerrero, frente a una tienda Aurrera, en la zona suburbana de Acapulco.

Los transportistas se han manifestado en diversas ocasiones en 2024 y 2025 para exigir que las autoridades detengan las extorsiones y asesinatos por parte de criminales. Los últimos dos años han sido los más letales contra este sector en Acapulco sin que ningún operativo de seguridad arroje resultados positivos.