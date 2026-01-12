Desaparecidos en mercado de Puebla son hallados ejecutados en San Sebastián Aparicio

PUEBLA, Pue., (apro).- Dos hombres que fueron levantados el domingo en las inmediaciones del mercado Morelos de esta ciudad, fueron localizados este lunes sin vida envueltos en bolsas de plástico en un camino de terracería de la junta auxiliar San Sebastián Aparicio.

Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, informó que las personas fueron identificadas como Saúl y César, quienes habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares.

Indicó que, según las investigaciones, estas dos personas fueron levantadas por cinco sujetos desconocidos que los obligaron a subir a la fuerza a un vehículo cuando estaban cenando en un negocio, ubicado en la colonia 10 de Mayo.

Luego, los cuerpos de Saúl y César fueron encontrados con huellas de tortura e impactos de bala, entre la privada Golgota y la calle Francisco I. Madero, de la colonia San José, en la junta auxiliar de Aparicio, perteneciente a Puebla capital.