Detienen por posesión de drogas al rector de la Universidad Autónoma de Campeche

SAN FRANCISCO, Camp. (apro).- El rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José Alberto Abud Flores, fue detenido este lunes a las 9:30 de la mañana tras el cumplimiento de una orden de aprehensión por parte de policías estatales de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche (SPSC).

El arresto estaría vinculado con la posesión de drogas, según confirmó el fiscal General de Campeche, Jackson Villacís Rosado, en entrevista para el medio La Barra Noticias.

"Derivado que hubo un reporte de una camioneta que iban personas armadas, hacen recorridas y hace la detención, encuentran estupefacientes y por ello lo ponen a disposición de la fiscalía (...) es por posesión simple", declaró.

El arresto de Abud Flores quedó evidenciado en datos del Registro Nacional de Detenciones (RND). Detallaron que ocurrió en la avenida López Mateos de la colonia Prado en la capital de San Francisco, Campeche, la capital del estado.

Describieron que vestía una camisa de manga larga de color blanco, un pantalón de tela color caqui, unos zapatos de vestir color negro y que, además, portaba lentes color negros.

Aunque según el RND, José Alberto Abud Flores fue llevado a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM); fuentes cercanas a las autoridades advirtieron que ya fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Koben.

La detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) ocurrió a dos semanas del arresto del exrector de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) José Antonio Ruz Hernández y dos de sus cercanos excolaboradores, David Osorio y Jorge García.

El exrector de la UNACAR, José Antonio Ruz Hernández, fue detenido en el municipio de Calkiní, Campeche, el 30 de diciembre y sus dos colaboradores el 31 de diciembre, en Ciudad del Carmen. Se les acusó por el presunto desvío de más de 90 millones de pesos en la carpeta 98/25-2026-JC-II.

Antecedentes

José Alberto Abud Flores fue destituido hace 23 años del cargo de rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), en ese entonces, el estado era gobernado por el priista José Antonio González Curi.

Abud fue expulsado de las oficinas de la UAC por un grupo de porros, quienes supuestamente fueron encabezados por el actual dirigente nacional del PRI y senador, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alito.

Fuentes cercanas a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, narraron que Abud prestó el espacio de la UAC para un evento de Sansores, lo que enojó al priista González Curi, quien le pidió su renuncia. Al no acceder, pidieron a Moreno Cárdenas liderar el conflicto estudiantil, que lo obligó a dejar el cargo.