Estalla pirotecnia que llevaban en una camioneta en Celaya; hay 10 heridos

CELAYA, Gto. (apro).- La explosión de pirotecnia que era trasladada en una camioneta dejó 10 personas lesionadas, tres de ellas, incluida una menor de edad, tuvieron que ser trasladadas para recibir atención médica. Siete más fueron atendidas en el lugar con lesiones leves y por crisis nerviosa.

El incidente se registró la tarde de este lunes cuando la camioneta transitaba por la avenida 2 de abril, como parte de un cortejo fúnebre. Mientras se trasladaban al panteón, personas a bordo de la camioneta Ford Ranger lanzaban cohetes, pero se descontroló la quema y causó la explosión.

El ruido alertó a vecinos de la colonia Villa de los Reyes, Insurgentes y el Barrio el Zapote, y aunque inicialmente suponían que se había tratado de un tanque de gas, al llegar los cuerpos de emergencia a la avenida 2 de abril casi esquina con Tampico encontraron la camioneta blanca con severos daños y tres personas con heridas abiertas.

De acuerdo con el primer reporte del director de protección civil municipal, Salomón Ocampo Mendoza, la explosión se debió al imprudente manejo de la pirotecnia, pues mientras lanzaban los cohetes en el cortejo fúnebre iban fumando.

"Encontramos cigarros al interior (de la camioneta), me imagino que con eso iban haciendo el encendido de los cohetes", comentó Ocampo Mendoza.

El funcionario municipal también confirmó que las tres personas heridas que fueron trasladadas a recibir atención médica se encuentran estables.

La explosión generó una intensa movilización de Protección Civil, Tránsito y Policía Vial.

El 28 de diciembre pasado se registró una explosión similar, cuando en una camioneta transportaban pirotecnia para quemarla durante un cortejo fúnebre. En esa ocasión fueron cuatro personas lesionadas, incluidas dos menores de edad.

Al tratarse de una práctica común el uso de pirotecnia durante los cortejos fúnebres, el director de Protección Civil municipal recomendó abstenerse de las quemas.

"No sólo se exponen quienes van en el transporte, sino también la gente que está a su alrededor. Una situación bastante peligrosa", señaló Salomón Ocampo.

Finalmente, mencionó que el Ayuntamiento de Celaya tiene pendiente la aprobación de una modificación a los reglamentos municipales para prohibir la quema de pirotecnia en eventos funerarios.