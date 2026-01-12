Extraditan a agresor sexual de adolescente de 15 años en Mexicali

ENSENADA, B. C. (apro).- Autoridades mexicanas y estadunidenses realizaron la extradición del propietario de una taquería en el municipio de Mexicali, Baja California, acusado de violación contra una menor de 15 años de edad, a quien habría agredido en su primer día de trabajo.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género, lo dio a conocer este lunes 12 de enero, en torno al caso de Saúl “N”.

Conforme a los datos del caso, Saúl -ciudadano estadunidense- presuntamente atacó a la adolescente el 21 de febrero de 2025 en la taquería “Cali”, ubicada en la colonia Libertad, en la capital bajacaliforniana.

Tras los hechos, el imputado huyó del país y se mantuvo en los Estados Unidos para intentar evadir la justicia.

La FGE indicó que lograron la extradición y la cumplimentación de la orden de aprehensión por el delito indicado.

También que, para concretarla, hicieron gestiones ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dependencias estadounidenses.

De acuerdo a datos de la prensa local, Saúl ofreció trabajo como mesera a la adolescente; ya en el lugar fue que al parecer ocurrió la agresión sexual.

Derivado de las investigaciones de campo y de gabinete realizadas por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ubicaron al propietario en Estados Unidos; por lo anterior, pidieron a la FGR la colaboración.

Saúl finalmente fue detenido el 20 de agosto del año pasado y permaneció bajo custodia de las autoridades estadunidenses hasta que fue extraditado.