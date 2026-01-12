Hallan nueve cuerpos en fosas clandestinas en reserva ecológica de Mexicali

ENSENADA, BC. (apro).- Un total de nueve cuerpos han sido encontrados hasta el momento en tres fosas clandestinas descubiertas en un poblado del municipio de Mexicali, Baja California, en colindancia con el estado de Sonora.

La alerta fue dada en días pasados por distintos colectivos, en referencia a cementerios clandestinos detectados en el poblado Miguel Alemán, en dicha ciudad fronteriza, lo que movilizó a personal de búsqueda y madres buscadoras.

El Colectivo Madres Unidas y Fuertes Oficial divulgó los hallazgos en el lugar, mismo que también es una reserva ecológica.

Posteriormente, el hecho fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), que se encuentra actualmente en el lugar para más indagaciones, en las que incluso utilizan binomios caninos.

De acuerdo a la información divulgada por los colectivos locales, a los que también se han sumado de Sonora, en el lugar han sido detectados restos óseos correspondientes a pelvis, fémur y cadera.

También ha sido indicado que algunos cuerpos se apreciaban calcinados y que en el lugar había casquillos percutidos.

Medios locales recordaron que, en julio de 2023, en se mismo ejido, se registró una serie de hallazgos de cuerpos humanos que fueron inhumados clandestinamente, para localizar 15 cadáveres, pero en ese año fueron frenadas las búsquedas en ese lugar por las autoridades.

Por su parte, la FGE informó este domingo 11 de enero que continúan las labores junto con la Comisión Local de Búsqueda de Personas, rastreadores y corporaciones policiales en la también colonia Miguel Alemán, en e Valle de Mexicali.

Esto, para dar continuidad a los trabajos de prospección y exploración iniciados el pasado jueves, como parte de un operativo interinstitucional de búsqueda.

Indicaron que los binomios caninos K9 especializados en búsqueda, localización y recuperación de restos humanos, identificaron un tercer punto de interés.

“En dicho sitio se localizaron restos óseos que, de manera preliminar, podrían corresponder a aproximadamente cinco individuos, sin que al momento sea posible determinar sexo ni edad”, aclararon.

Personal de la FGE agregó que el hallazgo se registró en la misma zona donde, en días anteriores, se localizaron restos óseos correspondientes a cuatro personas.

Por lo anterior, al lugar acudió personal de Servicios Periciales para la fijación, procesamiento y levantamiento de los indicios, así como personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para el traslado.

Las autoridades aseguraron que a estos restos les practicarán la obtención demuestras biológicas para la elaboración de perfiles genéticos, los cuales serán incorporados a los sistemas de identificación forense y cotejo correspondientes, con el objetivo de establecer su identidad.