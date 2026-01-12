Localizan los cuerpos de seis personas en Apatzingán

MORELIA, Mich. (apro).- Los cuerpos sin vida de seis personas, entre ellas dos menores de edad, fueron localizados este lunes en un predio baldío de la comunidad rural de El Guayabo, muy cerca de la ranchería El Alcalde, en el municipio de Apatzingán, en la Tierra Caliente de Michoacán.

Los cuerpos presentan huellas de tortura y podrían estar relacionados con la desaparición de la misma cantidad de personas en el municipio de Buenavista, Tomatlán, vecino de Apatzingán, que originó la manifestación de pobladores el domingo pasado y hoy por la mañana.

La alerta del hallazgo lo dieron los vecinos de la ranchería El Guayabo, que condujo a las autoridades a un costado de una terracería que comunica de la cabecera municipal hacía dicha población.

El fin de semana pasado, pobladores de Buenavista se manifestaron y bloquearon la carretera interestatal que conecta al municipio de Buenavista con Apatzingán para denunciar la desaparición de seis personas, entre ellas dos menores de edad que, dijeron, fueron sustraídos por hombres armados.

Luego de la localización de los cuerpos, personas de las comunidades aparentemente pertenecientes a un grupo de madres buscadoras han bloqueado los accesos a las comunidades de Chandio, Santa Ana, Colonias, Pinzandaro y el crucero de Catalinas, donde han sido atravesados vehículos y llantas a los que han prendido fuego.