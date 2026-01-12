Revelan agresión sexual contra adulta mayor dentro de una iglesia en Villahermosa

Ambulancia en la parroquia donde se presuntamente se cometió la agresión. Foto: Redes sociales

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Un ataque sexual cometido dentro de un templo católico en la capital de Tabasco activó una investigación ministerial por intento de feminicidio, luego de que una adulta mayor fuera agredida la tarde del 7 de enero en una capilla anexa a la iglesia San Juan Bautista, situada en el fraccionamiento Plaza Villahermosa, en esta capital, confirmó la Diócesis de Tabasco.

El hecho fue dado a conocer durante la conferencia dominical del obispo Gerardo de Jesús Rojas López, en la que el sacerdote Gaspar Francisco Baeza, encargado del inmueble religioso, explicó que la víctima fue encontrada por integrantes de un grupo de adoración, tras haber sido atacada alrededor de las 15:00 horas.

De acuerdo con el relato ofrecido por el clérigo, la agresión ocurrió en un espacio lateral del templo y dejó a la mujer con lesiones físicas, además de indicios de violencia sexual. La familia informó posteriormente que su estado de salud evoluciona de manera favorable.

El responsable del recinto señaló que se entregaron a la Fiscalía General del Estado todos los registros de videovigilancia, como parte de la investigación en curso para identificar y detener al agresor.

Tras el ataque, la administración del templo resolvió limitar el acceso en horarios de baja afluencia y reforzar la seguridad, medidas que, según se indicó, no habían sido necesarias con anterioridad.

El obispo Rojas López sostuvo que se trata del primer episodio violento ocurrido en ese inmueble, aunque reconoció antecedentes similares en otras localidades de la Diócesis.

Recordó un caso en Cupilco, donde —dijo— el responsable presentaba alteraciones mentales y se encontraba bajo el influjo de drogas.

En este caso, aclaró, el ataque no estuvo dirigido contra símbolos religiosos, sino que tuvo como blanco directo a una mujer.

Por separado, la titular del Instituto Estatal de las Mujeres, Claudia Magaña Lugo, confirmó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por intento de feminicidio y otros delitos, y advirtió que la violencia de género ha rebasado los espacios privados y públicos tradicionales.

“La agresión ocurrió contra una persona adulta mayor y dentro de una iglesia, lo que muestra la dimensión del problema. Desde el Instituto estamos dando acompañamiento y atentos a las necesidades de la víctima”, declaró.