Vinculan a proceso a implicado en asesinato de Abel, nieto de madre buscadora de Baja California. Foto: Especial

ENSENADA, BC. (apro).- Dylan Eduardo “N”, presunto implicado en el asesinato del joven Abel Roberto Román Bojórquez, nieto de una madre buscadora del municipio de San Felipe, fue vinculado a proceso, informaron autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Esto, en torno al caso registrado el 8 de septiembre de 2025, cuando Abel recibió tres balazos afuera de casa de su abuela Paty Orozco, quien huyó de la entidad luego de tres años activismo al frente del colectivo “Tu madre sigue tu lucha Birzavit Román”.

Esto para visibilizar el caso del joven desaparecido el 24 de diciembre de 2022, tras salir de su domicilio en Los Arcos, también de dicho municipio.

La FGE informó este domingo 11 de enero de 2026 del inicio del proceso penal por homicidio calificado por ventaja contra Dylan, presunto integrante del grupo delictivo de “El Chaparro Lugo”, objetivo prioritario de la región.

También fue confirmada la medida cautelar de prisión preventiva, por su presunta participación en este crimen.

De acuerdo con la investigación, el imputado actuó en complicidad con Óscar Manuel “N”, alias “El Chaparro Lugo”, y Eduardo Agustín “N”, alias “El Pili”, quienes actualmente enfrentan un proceso penal distinto por los mismos hechos.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida expuso ante el Juez de Control que los imputados, de común acuerdo, planearon privar de la vida a la víctima de 18 años de edad.

En el contexto, el asesinato de Abel ocurrió alrededor de las 20:08 horas del 8 de septiembre del año pasado, cuando los agresores se trasladaron a bordo de un vehículo Dodge Charger color blanco hasta un domicilio ubicado en la avenida Isla de Bahamas, esquina con calle Álamos, en el fraccionamiento Los Arcos.

En esta parte del puerto, la víctima se encontraba esperando a su novia. Al aproximarse el vehículo, los imputados accionaron un arma de fuego en su contra, provocándole lesiones que le causaron la muerte, para posteriormente huir del lugar en el mismo automóvil.

El Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva y concedió un plazo de cuatro meses al Ministerio Público para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual se reforzará la carpeta de investigación con nuevos datos de prueba.

Las autoridades reportaron que los imputados se encuentran presuntamente relacionados con otros homicidios de alto impacto registrados en el puerto de San Felipe.

El asesinato de Abel Roberto generó indignación en más de 90 agrupaciones y colectivos de búsqueda de Baja California y México, así como de 134 familias independientes y personas solidarias, quienes firmaron un pronunciamiento para repudiar el hecho y exigir un alto a los niveles de violencia en la región.?