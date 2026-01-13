“Cazan” a ciclistas en la autopista Siglo XXI; pagaron rescate por secuestro exprés

PUEBLA, Pue., (apro).- Un grupo de ciclistas denunció haber sido víctima de un asalto y secuestro exprés cuando pedaleaban este 10 de enero sobre la autopista Siglo XXI, que comunica a Puebla y Morelos.

Según la denuncia que han dado a conocer en redes sociales, cuando el grupo de ciclistas transitaba resguardado por una camioneta a la altura del kilómetro 48, cercano a Cuautla, Morelos, varios hombres los interceptaron, se apoderaron de la camioneta y trataron de atrapar a los deportistas.

Aunque la mayoría de ellos logró escapar en sus bicicletas, una de las ciclistas sí fue privada de su libertad, igual que el chofer de la camioneta.

Luego, integrantes del resto del grupo fueron contactados vía telefónica para exigir un rescate por las dos personas, por lo que tuvieron que pagar un monto y tres horas después ambos fueron liberados, en tanto que la camioneta fue localizada abandonada por la Fiscalía General del Estado en un poblado cercano.

Estos hechos fueron confirmados por la ciclista Ana Gallardo en su cuenta Instagram, quien advirtió a otros deportistas sobre el peligro de usar estas rutas para rodadas debido a la operación de grupos delictivos en esta autopista de cuota que comunica a Puebla, con Atlixco, Izúcar de Matamoros, Cuautla y Cuernavaca.

“No salgas a rodar, no vayas a esa zona por nada del mundo. Unos amigos y yo fuimos víctimas de la inseguridad. Está a tope”, expresó. “Estamos en un momento horrible en el país. Sé que es nuestro hobby, sé que no que no le hacemos daño a nadie y que pensamos que si le pasa a alguien no nos tiene que pasar a nosotros, no te esperes a que te pase a ti”.

#Entérate revelan que el sábado paso en la zona de Cuautla, Morelos, secuestraron a una ciclista #poblana de nombre Ruth, se trató de un secuestro express la joven fue liberada mediante el pago de rescate. Alertan sobre este modus operandi en la siglo XXI ?@PrimeraPPuebla? pic.twitter.com/XBix0z5SSA — Ricardo Morales Sánc (@riva_leo) January 13, 2026

Cabe señalar que ya antes automovilistas han denunciado asaltos masivos en esa misma autopista en el tramo que comunica a Puebla con Atlixco.