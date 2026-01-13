Colectivo denuncia abandono de investigación en Rancho Izaguirre, señalado como centro de exterminio

JALISCO (apro).- El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció una serie de omisiones, irregularidades y presunta filtración de información en la investigación del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio jalisciense de Teuchitlán, el cual —aseguran— operó como una zona de exterminio vinculada a delitos de desaparición forzada, trata de personas y asesinatos sistemáticos.

A través de un pronunciamiento público, el colectivo afirmó que en el lugar se cometieron actos inhumanos. Señalaron que durante meses guardaron silencio para no entorpecer las investigaciones y confiaron en las instituciones; sin embargo, acusaron que el caso quedó en abandono total.

“Guardamos silencio durante meses para no afectar las investigaciones y confiamos en las instituciones, pero lo único que recibimos fue abandono, omisiones y mentiras; hoy el Rancho Izaguirre se encuentra totalmente abandonado, pese a que existían elementos suficientes para realizar cateos, abrir líneas de investigación y judicializar a responsables”, manifestó el colectivo.

De acuerdo con el colectivo, el Rancho Izaguirre se encuentra actualmente sin que se efectúen diligencias activas, pese a que —afirman— existían elementos suficientes para realizar cateos, ampliar líneas de investigación y judicializar a funcionarios. Añadieron que documentaron evidencias que acreditan el abandono del sitio.

“El Rancho Izaguirre no fue un rancho más; fue una zona de exterminio donde se cometieron privación ilegal de la libertad, trata de personas y asesinatos sistemáticos, además de otros actos inhumanos que no detallamos por respeto a las víctimas y a sus familias”, expresó la organización.

Asimismo, revelaron una presunta filtración de información desde la Fiscalía General de la República (FGR) hacia el crimen organizado, lo que, señalaron, derivó en irregularidades procesales que hoy permiten a personas detenidas apelar sus procesos, con el riesgo de recuperar su libertad.

“Existió filtración de información desde la Fiscalía General de la República hacia el crimen organizado y, a causa de estas irregularidades, los detenidos hoy apelan, lo que implica un riesgo real de que queden en libertad, un escenario que sería trágico y fatal para las víctimas y sus familias”, anotaron.

El colectivo también acusó negativa reiterada de acceso a la carpeta de investigación, pese a que existen quejas interpuestas por víctimas contra el director del área de Personas Desaparecidas, Ricardo Flores. Indicaron que tras la salida de la anterior titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), con quien mantenían coordinación, la investigación se cerró y quedó paralizada.

En el pronunciamiento, Guerreros Buscadores de Jalisco aseguró haber enviado una carta detallada a la Fiscal General y haber intentado establecer comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sin obtener respuesta. Sostuvieron que la información que ha llegado a la presidencia es falsa y utilizada para simular avances y encubrir omisiones institucionales.

Uno de los señalamientos más graves refiere que testigos clave con información sensible no fueron protegidos ni escuchados, lo que obligó a algunos a huir del país hacia Estados Unidos por temor a represalias. El colectivo advirtió que estas personas evalúan entregar pruebas fuera de México ante la falta de garantías.

Cabe recordar que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el 5 de marzo de 2025 que en el rancho Izaguirre, donde el 18 de septiembre de 2024 se registró un enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado y la Guardia Nacional, localizaron múltiples puntos de inhumación clandestina, restos humanos, restos óseos calcinados, alrededor de mil 800 prendas de vestir, así como equipo táctico, indumentaria y otras pertenencias, entre ellas mochilas y maletas.

El hallazgo se derivó de llamadas anónimas y del trabajo propio de investigación del colectivo. Ante la desconfianza en las instituciones, las buscadoras encabezaron la revisión física del predio mediante el uso de varillas y herramientas manuales para detectar alteraciones en el subsuelo, lo que permitió localizar los restos humanos y establecer que el rancho era utilizado como presunta zona de exterminio y de reclutamiento forzado.

Gobernador de Jalisco Ofrece Apoyo para Restablecer Comunicación en Investigación del Rancho Izaguirre

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ofreció la colaboración del gobierno estatal para restablecer la comunicación entre la FGR y los colectivos de búsqueda, específicamente con Guerreros Buscadores de Jalisco y con su representante Indira Navarro, en relación con la investigación del Rancho Izaguirre.

Lemus Navarro señaló que ha escuchado la preocupación de Indira Navarro sobre la limitación en la comunicación con la FGR en las últimas semanas, atribuida a un cambio de fiscal.

"Yo le quiero ofrecer a Indira si somos de utilidad. Nosotros tenemos una muy buena relación con la Fiscalía General de la República, con la propia fiscal Ernestina Godoy, si el gobierno del Estado de Jalisco puede coadyuvar para recuperar esa comunicación en torno a las investigaciones del Rancho Izaguirre, nosotros estamos a la orden para poder establecer ese vínculo nuevamente", expresó.

El mandatario jalisciense enfatizó la buena relación que el gobierno del estado tiene con la FGR y con la fiscal Ernestina Godoy. En este sentido, ofreció la coadyuvancia del gobierno de Jalisco para recuperar esa comunicación en torno a las investigaciones del Rancho Izaguirre, afirmando que están "a la orden para poder establecer ese vínculo nuevamente".

En cuanto a la seguridad de los testigos en esta carpeta de investigación, el gobernador aseguró que tanto el estado como la Federación están brindando protección y que esta no será retirada. Aunque no proporcionó detalles sobre quiénes o cómo tienen seguridad.