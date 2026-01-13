Detienen al presunto agresor sexual de una mujer mayor, violentada en una parroquia de Villahermosa

Parroquia San Juan Bautista, en Plaza Villahermosa, Tabasco, donde ocurrió la agresión sexual contra una adulta mayor. Foto: Facebook: Parroquia San Juan Bautista Plaza Villahermosa

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) informó sobre la detención de un hombre vinculado a la agresión sexual contra una adulta mayor, ocurrida en la parroquia San Juan Bautista, ubicada en el fraccionamiento Plaza Villahermosa, en la capital del estado.

El titular de la institución, Óscar Tonatiuh Vázquez Landero, señaló que el sujeto fue capturado el pasado lunes en el municipio de Centro y es investigado por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y agresión sexual.

“Se llevó a cabo la detención de un sujeto que pudiera estar relacionado con estos lamentables hechos; estamos a la espera de los dictámenes periciales para realizar el señalamiento directo y llevarlo ante el control judicial por feminicidio en grado de tentativa y agresión sexual”, declaró.

De acuerdo con el funcionario, la identificación del presunto agresor fue posible gracias a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia proporcionadas por el templo católico, así como por información aportada por ciudadanos.

Vázquez Landero indicó que en un plazo de 48 horas se determinará la situación jurídica del detenido.

Añadió que desde que se tuvo conocimiento del ataque, un equipo multidisciplinario de la FGET, en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, dio seguimiento al caso hasta lograr la captura del sospechoso.

Los hechos ocurrieron el miércoles 7 de enero, cuando una mujer de la tercera edad fue atacada sexualmente en un área contigua del templo mientras realizaba oración.