Detienen a cinco integrantes de familia por robo a notarías en Monterrey. Foto: Cortesía: Secretaría de Seguridad de Monterrey

NUEVO LEÓN (apro).- Cinco integrantes de una familia fueron detenidos el pasado domingo en dos distintos hechos por la policía de Monterrey, cuando intentaban robar en dos notarias.

Las autoridades ahora investigan si los arrestados, los progenitores y sus tres hijos, habrían participado en el robo de otras dos notarías en diciembre y si están siendo obligados a robar a través de chantaje

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad de Monterrey dio a conocer que en el primer caso detuvieron al padre muy cerca del centro de Monterrey, mientras que casi de forma simultánea se hizo el arresto de la esposa y sus tres hijos en la colonia Mitras Centro.

La dependencia informó que Marcos Manuel M., de 50 años fue detenido a las 18:20 horas cuando, presuntamente, intentaba robar una caja fuerte de la Notaría número 105, en las calles París y Mirador, en la colonia Mirador.

“Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observan que un masculino les solicitaba su ayuda, ya que un hombre se encontraba en el interior del negocio y trataba de robar una caja fuerte. Ante esto, los oficiales ingresaron y detuvieron al presunto, quien quebró los cristales del lugar para entrar al local”, detalla la información oficial.

Mientras se realizaba dicha detención, la Policía de Monterrey recibió un segundo reporte que informó que varias personas intentaban robar una notaría en la colonia Mitras Centro.

Al llegar los elementos a las calles Reforma y Eduardo Aguirre, en donde se ubica la Notaría 44, lograron detener a Adelina N., de 54 años; Cristopher Alejandro S., de 25; Antonio T., de 40 y Fátima S., de 18, quienes resultaron ser esposa e hijos de Marcos Manuel M.

La corporación informó que los cuatro detenidos intentaron obtener dinero en efectivo que había en las oficinas, dañando las puertas del lugar.

Los integrantes de la familia fueron llevados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Según se presume, Marcos Manuel N., ingresó a dos notarías en diciembre pasado, una en la colonia Mirador, y otra en San Jerónimo, donde robó dinero en efectivo.

Asimismo, las autoridades comunicaron que están investigando si la familia fue víctima de chantaje para cometer los delitos, esto por la información que se ha encontrado en las comunicaciones registradas en sus teléfonos móviles.