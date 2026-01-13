El “Nene” Granados es herido de bala por su hijo en Tecpan de Galeana

Rubén, el “Nene”, Granados Vargas, uno de los líderes de la organización criminal Los Granados. Foto: FGR

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Rubén Granados Vargas, el "Nene", uno de los líderes de la organización criminal Los Granados, asentada en el municipio de Tecpan de Galeana en la Costa Grande, fue herido de bala por su hijo durante un altercado, informaron fuentes de la región.

El ataque habría ocurrido la mañana del lunes 12 en un rancho ubicado a unos 5 kilómetros de la localidad San Luis de la Loma, municipio de Tecpan de Galeana.

Una versión apuntó que una disputa familiar derivó en violencia y disparos, resultando lesionados un guarura y el “Nene” Granados.

El escolta fue herido luego de que trataron de someter a un hombre identificado como el “Dany”, hijo del líder criminal, para llevarlo a un centro de rehabilitación contra las adicciones.

Sin embargo, el joven estaba armado y disparó contra el guardia en el abdomen. En ese momento su padre, el “Nene” Granados, intentó desarmarlo, pero su hijo le disparó en el cuello.

El proyectil de arma de fuego habría salido por la mandíbula del padre.

La información del caso ha sido hermética. Lo único que se supo fue que al mediodía dos personas, que provenían de Tecpan, ingresaron heridas al área de urgencias del hospital IMSS Bienestar de Zihuatanejo.

Por la noche se informó que el “Nene” Granados fue trasladado en un helicóptero particular a recibir atención médica de urgencia a un hospital de Morelia, Michoacán.

A más de 24 horas del hecho, las autoridades no han emitido algún reporte o pronunciamiento al respecto.

Rubén y a su hermano Salvador, el “Chava” Granados, crearon la célula criminal que lleva su apellido, tras separarse del Cártel de los Beltrán Leyva.

El “Nene” Granados fue detenido el 13 de abril de 2009 en una operación encabezada por el Ejército.

En ese entonces la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que detuvo en flagrancia en San Luís la Loma a Rubén Granados, identificado como uno de los principales lugartenientes de la organización “Beltrán Leyva” y líder de la célula delictiva “Los Granados”, con presencia en la Costa Grande de Guerrero.

Especificó que Rubén Granados era responsable de la siembra, cosecha y tráfico de enervantes en los municipios de Tecpan de Galeana, Petatlán y Teniente José Azueta, así como de ejecuciones y secuestros en esa región.

Y que sostenía una pugna por el control de las actividades de narcotráfico en la Costa Grande con el narcotraficante de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez (muerto de un infarto el 10 de septiembre de 2020), miembro de la organización “Guzmán Loera”.

En esa ocasión no se informó cuándo ni porqué fue liberado.

El 11 de abril de 2017 fue aprehendido por segunda ocasión, junto a ocho presuntos delincuentes, en las inmediaciones de San Luis de la Loma por parte de policías federales.

Una semana después, el “Nene” Granados y cuatro de los ocho presuntos criminales fueron liberados. El Ministerio Público federal justificó que no acreditó los delitos imputados.

En julio de 2013, el ex comandante de la IX Región Militar, Genaro Lozano Espinoza, denunció que el Chava Granados habría pactado continuar sus operaciones con el entonces alcalde de Tecpan, Leopoldo Soberanis Hernández, hermano de la actual presidenta municipal morenista Alba Iris Soberanis.

El 9 de diciembre de 2021 en Tecpan, el Nene Granados apareció públicamente en una reunión con integrantes de la estructura estatal y municipal del PRD.