Enfrentamiento en Culiacán deja cuatro civiles muertos y dos policías heridos

Elementos de seguridad resguardan la zona de un enfrentamiento en el que fallecieron cuatro civiles y dos policías quedaron heridos, en Culiacán, Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Un enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y civiles armados dejó saldo de cuatro muertos, todos presuntos criminales y dos agentes de la corporación heridos.

El enfrentamiento se reportó en la colonia la Cascada, al sur oriente de la ciudad, zona que durante el inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos se convirtió en una de las más conflictivas.

Según reportó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), al atender un reporte de una denuncia ciudadana elementos de la PEP fueron agredidos por hombres armados durante la noche del lunes 12, en un atentado que incluyó una persecución por las calles de la zona.

#SSPSinaloa informa que, este lunes 12 de enero de 2026, personal de la Policía Estatal, al atender una denuncia ciudadana en la colonia Cascadas de esta ciudad, fue objeto de una agresión inicialmente desde un domicilio y, posteriormente, desde otras ubicaciones. En el hecho,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) January 13, 2026

Los decesos no fueron incluidos en el reporte diario de la Fiscalía General del Estado (FGE), informe que registró cuatro homicidios dolosos.

Desde noviembre último, la Fiscalía ha venido clasificando este tipo de decesos como “muerte por enfrentamiento” y excluido del registro de homicidios dolosos, delito que tuvo durante 2025 un incremento del 67% con respecto del año anterior.