Explota y se incendia pipa de gas en la México-Querétaro; cierra la autopista en ambos sentidos (Video)

Las columnas de fuego provocadas por el incendio.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una pipa que transportaba gas explotó y se incendió la noche de este miércoles provocando el cierre total de la autopista México-Querétaro en el kilómetro 80.

Al sitio del percance acudió personal de Bomberos, Guardia Nacional y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), informó esta última dependencia en sus redes sociales.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial #VehiculoIncendiado cerca del km 80+000 de la autopista México-Querétaro.

El estallido de la pipa, cerca de las ocho de la noche, provocó un incendio con grandes columnas de fuego, que fueron captadas en videos que se viralizaron en redes sociales.

Alerta vial



Explota una pipa de gas LP en la México–Querétaro, km 80, zona Tepeji del Río–Jilotepec.



La autopista permanece cerrada en ambos sentidos mientras trabajan los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información preliminar, la explosión ocurrió a la altura del municipio de Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo.

Circula otro video de la explosión registrada en la autopista #México–#Querétaro, a la altura del kilómetro 80.

pic.twitter.com/71qmkZe3W0 — Azucena Uresti (@azucenau) January 14, 2026

Al cierre de esta información se desconoce la causa de la explosión.

Después de las 10 de la noche Capufe informó que seguía cerrada la circulación derivado de las labores de limpieza y reacomodo de muros. “En la zona se registra carga vehicular intensa”, destacó.