Querétaro

Explota y se incendia pipa de gas en la México-Querétaro; cierra la autopista en ambos sentidos (Video)

Personal de Bomberos, Guardia Nacional y Capufe acudió a la zona en la que se observaron grandes columnas de fuego.
martes, 13 de enero de 2026 · 22:49

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una pipa que transportaba gas explotó y se incendió la noche de este miércoles provocando el cierre total de la autopista México-Querétaro en el kilómetro 80.

Al sitio del percance acudió personal de Bomberos, Guardia Nacional y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), informó esta última dependencia en sus redes sociales.

 

 

El estallido de la pipa, cerca de las ocho de la noche, provocó un incendio con grandes columnas de fuego, que fueron captadas en videos que se viralizaron en redes sociales.

 

 

De acuerdo con la información preliminar, la explosión ocurrió a la altura del municipio de Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo.

 

 

Al cierre de esta información se desconoce la causa de la explosión.

Después de las 10 de la noche Capufe informó que seguía cerrada la circulación derivado de las labores de limpieza y reacomodo de muros. “En la zona se registra carga vehicular intensa”, destacó.

