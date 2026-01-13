Habitantes de los Chimalapas piden base militar por amenazas de grupo delincuencial

OAXACA, Oax. (apro) .- “Ya nos cayeron Miguel Ángel, ya nos cayeron”, alertaron pobladores de la comunidad de Chocomanatlán o José López Portillo ante la llegada de grupos de la delincuencia organizada provenientes del estado de Chiapas, que pretenden apoderarse del territorio de los Chimalapas debido a la ausencia del gobierno estatal.

Su temor es porque el “Señor de los Caballos”, Juan Valdominos, sentenció de muerte a la comunidad de Chocomanatlán, al amenazar con “cortar el pescuezo” a los que se negaron a firmar el documento para entregar el territorio de los Chimalapas.

Es por eso que hicieron un llamado urgente al gobierno federal para “instalar una base militar o un destacamento de militares para que nos salvaguarden pues nuestras vidas corren peligro”.

Al tiempo que se quejaron de los patrullajes que han realizado recientemente los cuerpos de seguridad porque “no más vienen a hacer su visita de doctor y vienen a calentar más la zona porque hacen sus recorridos, pero luego se van y nos quedamos indefensos”.

Consideran que “la fuerza federal debe estar aquí asentada, no visitando, sino asentada porque nada más vienen a sacudir el avispero, nada más vienen le tiran de varazos al avispero y corren”.

Sin embargo, advirtieron que “no somos gente de guerra, no somos de andar en esas cuestiones de armamento, pero, pues, con lo que tengamos nos vamos a tratar de defender, a defender nuestra comunidad, nuestra zona y nuestras familias. Lo vamos a hacer. No va a ser tan fácil, nos van a matar porque ellos ya son gente sanguinaria que ya están acostumbrados a andar a matando gente y nosotros no”.

Aunque la comunidad y el Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas alertó de una posible masacre en los pueblos de Chocomanatlán y Nuevo San Andrés, ni el gobierno estatal ni la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca han emitido medidas cautelares para evitar una tragedia.

Ante esta ausencia gubernamental, la comunidad se ha organizado y realiza “guardias en la noche y ya ni dormimos, estamos bien desvelados porque andamos cuidando tres puntos de las carreteras donde sabemos que nos pueden caer”.

En entrevistas realizadas por el representante del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre, autoridades comunales denunciaron la presencia de grupos criminales, procedentes de Chiapas.

Relataron que desde el 5 de mayo de 2023 comenzaron a amenazarlos y obligaron al desplazamiento de una autoridad; luego amenazaron a otra autoridad, posteriormente el 13 de octubre de 2025 se agudizaron las intimidaciones.

Lo más fuerte ocurrió el pasado 8 de enero, cuando por acuerdo de la asamblea se decidió no asistir a una asamblea convocada en Río Frío, donde pretendían obligarlos a firmar un documento para evitar que la Guardia Nacional pueda ingresar a la zona, o de lo contrario podría costarles la vida.

Ante esta negativa, gente del “Señor de los Caballos” se apersonaron en la comunidad para amenazarlos que acaban de “firmar su sentencia de muerte”.

Cabe resaltar que estas incursiones se realizaron luego de que el pasado 4 de enero de 2026, 156 policías municipales de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla fueron detenidos en un operativo interinstitucional liderado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Y que el 5 de enero fuera detenido el presidente municipal de Cintalapa, el morenista Ernesto Cruz Díaz, señalado de diversos delitos entre ellos corrupción y presuntos vínculos con la delincuencia.

Las autoridades comunitarias de Chocomanatlán, perteneciente a Santa María Chimalapa, insistió en que la comunidad se opuso a firmar el documento que mandó la “maña” donde decían “que habían entrado a Guatemala y que habían matado a los Pakales de Chiapas”.

Mencionaron que lo que pretenden es que firmen las comunidades de Chimalapas para entregar el territorio porque tienen los ojos puestos aquí por toda la riqueza que hay en recursos naturales y minerales.

Los de la “maña no quieren que entre la policía para que puedan hacer y deshacer con las cosas de las riquezas que hay aquí, bosques, tierras, minerales y ya lo entendimos nosotros. Ya lo sabemos bien que por eso vienen y firmándoles ese documento pues ya íbamos a entregar nosotros aquí el territorio”.

Mencionaron que decidieron subir un video en redes sociales para denunciar esta incursión de la delincuencia organizada, “al ver a adultos mayores teniendo que esconderlos en el monte y ver la desesperación de los niños, porque los niños escuchaban y se espantaron realmente había niños que estaban muy asustados, llorando”.

“Y no me parece justo, pues que esté pasando esta situación por personas que están vinculadas al crimen organizado”.

Finalmente insistieron en que “pedimos de la manera más atenta que el gobierno federal haga caso a esto que estamos pasando aquí, que estamos viendo que necesitamos protección porque no nos sentimos protegidos ni en este lugar ni tampoco fuera”.