Jornada violenta en Morelos deja tres personas sin vida y dos policías lesionados

Una patrulla acude a Lomas de San Antón, Cuernavaca, Morelos, por el asesinato a balazos de un hombre cuando presuntamente salía de su domicilio sobre la calle Nogales, el martes 13 de enero. Foto: Cortesía Voces Morelos

MORELOS (apro) .- Una serie de hechos violentos registrados en los municipios de Cuernavaca y Yautepec, en el estado de Morelos, dejó como saldo tres personas sin vida y dos elementos policiacos lesionados, lo que derivó en un amplio despliegue de corporaciones de seguridad y volvió a colocar a la capital morelense entre los municipios con mayores índices delictivos.

Durante la madrugada, un operativo de vigilancia de la Policía Municipal de Yautepec fue atacado por sujetos armados en el Centro de Oaxtepec. De acuerdo con información oficial, los agresores, presuntamente vinculados al grupo criminal “La Empresa”, descendieron de un vehículo y abrieron fuego con armas de alto poder contra los uniformados.

El enfrentamiento dejó como saldo un presunto agresor muerto y dos policías municipales lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital y se reportan fuera de peligro.

Tras los hechos, se desplegó un operativo conjunto para localizar a los responsables, quienes lograron huir.

El municipio de Yautepec, que se localiza a 24.6 kilómetros de Cuernavaca, es gobernado actualmente por Eder Alonso, quien asumió la presidencia municipal tras la salida de Agustín Alonso por motivos de salud. La administración municipal llegó al cargo mediante una coalición integrada por Nueva Alianza, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

En Cuernavaca, capital del estado de Morelos y gobernada por José Luis Urióstegui Salgado, quien cumple su segundo periodo como presidente municipal, tras llegar al cargo bajo las siglas del PAN en alianza con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas, la violencia se hizo presente en dos hechos distintos durante la mañana de este martes.

El primero se registró en la colonia Lomas de San Antón, al norte de la ciudad, donde un hombre fue asesinado a balazos sobre la calle Nogales, presuntamente cuando salía de su domicilio. Vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia; sin embargo, a la llegada de los paramédicos la víctima ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad pública con apoyo del Ejército mexicano, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició la carpeta de investigación correspondiente.

Horas más tarde, en un hecho distinto, otro hombre perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en la colonia Ampliación Chapultepec, a corta distancia de un jardín de niños, lo que generó alarma entre vecinos y padres de familia.

El ataque ocurrió en la zona comprendida entre las calles Pino y Roble, donde paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de la víctima.

Debido a la cercanía del hecho con el plantel educativo, las autoridades determinaron suspender de manera preventiva las actividades en el kínder, como medida de protección para alumnos y personal docente.

El área fue resguardada para permitir las labores periciales y el levantamiento de indicios por parte de la Fiscalía.

Las autoridades estatales y municipales mantienen abiertas las carpetas de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables, mientras continúan los operativos de vigilancia en los municipios afectados.