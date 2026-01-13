Policía municipal de Tijuana se quita la vida con su propia arma en baño público. Foto: Facebook: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana

ENSENADA, BC. (apro).- Una oficial de 23 años de edad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal se quitó la vida con su propia arma de cargo dentro de un baño público de Tijuana, Baja California.

La corporación confirmó este domingo 11 de enero el deceso y refirió que se trata de Estefani Caro Ledezma, quien realizaba labores de vigilancia en la zona centro de dicha ciudad fronteriza.

De acuerdo al reporte oficial, las autoridades han podido establecer que la agente se retiró de su grupo de vigilancia para ingresar al sanitario de un comercio en la zona.

“Minutos después, se escuchó una detonación de arma de fuego proveniente del interior del sanitario. Personal del establecimiento acudió rápidamente al lugar para verificar la situación y encontró a la agente sin signos vitales”, detallaron.

Agregaron que el compañero de la agente llegó poco después y solicitó apoyo de servicios médicos, quienes confirmaron la falta de signos vitales.

El titular de la SSPCM, José Alejandro Avilés Amezcua, instruyó al personal administrativo para brindar apoyo necesario a la familia de la agente.

También se pidió al personal del Escuadrón Violeta que ofreciera acompañamiento ante esta dolorosa situación.

La corporación indicó que al lugar llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), quienes llevarán a cabo la investigación pertinente sobre este lamentable suceso, con el objetivo de proporcionar claridad a los familiares sobre las circunstancias que rodearon el hecho.

Por último, refirieron que la agente Estefani Caro Ledezma, de 23 años, apenas había ingresado a la institución el 11 de agosto de 2025, por lo que tenía apenas 6 meses en la corporación.