Reportan la desaparición en Nuevo León de un académico de la Ibero Puebla

MONTERREY, NL. (apro).- La Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León emitió una ficha de búsqueda por la desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, de nacionalidad colombiana, quien fue visto por última vez en el municipio de Apodaca.

El pasado 8 de enero, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) publicó en sus redes sociales que el 2 de enero fue el último día que se tuvo contacto con Escobar Barrios en el mencionado municipio, al norte de Monterrey, capital del estado.

De acuerdo con la información, el académico de 42 años tiene una estatura de 1.75 metros y es de complexión delgada. Tiene cabello negro, abundante, corto y rizado; es de tez morena clara, ojos de color café oscuro, nariz pequeña y labios delgados.

Como señas particulares se describe que tiene un lunar en la mejilla derecha a la altura de la fosa nasal, un lunar en la ceja derecha y una pequeña verruga en el borde de la fosa nasal, así como una cicatriz en el glúteo derecho.

En grupos de WhatsApp de periodistas ha trascendido que Escobar Barrios es editor y coordinador editorial de la Ibero de Puebla y que su desaparición fue durante una escala en Monterrey.

Por su parte, la institución académica emitió un comunicado el pasado 8 de enero, en el que confirma que Escobar Barrios forma parte de su cuerpo académico y pide a las autoridades localizarlo.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a brindar a las autoridades cualquier información que pueda ayudar a su localización y refrendamos nuestra disposición institucional para colaborar con las autoridades del Estado mexicano.

“Recordando la importancia del derecho humano de toda persona desaparecida a ser buscada, exhortamos a las autoridades a realizar una búsqueda exhaustiva e inmediata para dar con el paradero de nuestro colaborador”, detalla la publicación de la Ibero Puebla.

En una publicación en la red social Facebook, una persona identificada como Yuli Escobar Aliza dio a conocer que el académico estaba viajando procedente de Colombia, sin embargo, no se aclara cuánto tiempo estuvo en la zona metropolitana de Monterrey o si sólo llegó al Aeropuerto Internacional Mariana Escobedo, localizado en Apodaca.

El GEBI de Nuevo León proporcionó el teléfono de contacto: 8120204411 y el correo: aei.gebi@fiscalianl.gob.mx. Por su parte, la Comisión Local de Búsqueda de Personas tiene los contactos: 811990 3873, ciberpol.fc.ssp@nuevoleon.gob.mx y comisiondebusqueda@nuevoleon.gob.mx.