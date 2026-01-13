Samuel “N” y Josué “N”, presuntos implicados en el Caso Manzo, rinden su declaración

Samuel "N" y Josué "N", presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Foto: SSPC

MICHOACÁN (apro).- El ahora exdirector de protocolo del ayuntamiento de Uruapan, Samuel “N” y Josué Elogio “N”, de oficio taxista, rindieron este lunes su primera declaración ministerial por videoconferencia en la sala número ocho del Cereso de Mil Cumbres, luego de ser detenidos el fin de semana pasado en Uruapan, como presuntos implicados en la planeación del asesinato del exalcalde, Carlos Manzo Rodríguez.

De acuerdo con el fiscal Josué Elogio, esté conoció a Samuel por una tercera persona y Josué Elogio, se convirtió en el surtidor de droga de Samuel quién consumía cocaína y a cambio pasaba información de la ruta y movimientos de Carlos Manzo.

Josué y Samuel se conocieron en Uruapan por casualidad y por un tercero (no identificado) que los presentó, y con el tiempo Josué presuntamente le pidió a Samuel que participará en el plan para asesinar a Carlos Manzo, a lo que Samuel accedió a cambio de recibir dosis de droga.

El día del asesinato, Samuel supuestamente fue el encargado de notificar vía mensajes los movimientos y lugares donde el exalcalde de Uruapan estaría esa noche del 1 de noviembre.

Josué Elogio, señaló en sus declaraciones ministeriales ser taxista en la ciudad Uruapan desde hace más de 10 años y vender droga al menudeo, además de surtirle con regularidad a Samuel dosis de cocaína.

De acuerdo con las declaraciones de Josué, Samuel presuntamente enviaba la información de la ubicación y rutinas de Manzo por lo que el día del homicidio, informó sobre los retrasos y la hora en que llegó el alcalde y su familia a la pérgola y a la plaza principal donde se realizaba el Festival de Las Velas.

Samuel supuestamente no recibió ningún pago por participar, sino que el jefe de Josué le dijo que le regalara dos grapas como pago por su contribución.

De acuerdo con el fiscal que dio lectura a las imputaciones de los acusados, presuntamente, la secretaria particular de Manzo, Yesenia Méndez, quién fue llamada a declarar la semana pasada, encontró dos celulares que usaba Samuel en las oficinas del Ayuntamiento de Uruapan, y los entregó a la Fiscalía de Michoacán, para efectos de la investigación.

A través de las investigaciones judiciales se pudo acceder, dijo el fiscal, a un grupo de WhatsApp que fue creado por José Ramón “N”, alias “El Licenciado”, ligado al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los presuntos autores intelectuales, del asesinato de Carlos Manzo, detenido el pasado 18 de noviembre.

Samuel “N” fue contratado por Carlos Manzo a sugerencia de su esposa Grecia Quiroz, al asumir el cargo en septiembre del 2024. Samuel trabajo con Manzo en la Cámara de Diputados cuando esté fue legislador federal por Morena.

Con la detención y procesamiento de Samuel “N” y Josué Elogio, suman ya 11 personas detenidas y procesadas como implicadas en el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

El exjefe de escoltas de Carlos Manzo, el coronel en retiro José Manuel Jiménez Miranda, quién es acusado también de haber participado en la planeación del asesinato de su jefe, permanece prófugo de la justicia.