Vinculan a tres por esconder cadáver de mujer baleada en casa de Tijuana. Foto: Especial

ENSENADA, BC. (apro).- La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida del Estado de Baja California obtuvo la vinculación a proceso, así como prisión preventiva, contra tres personas que mantenían oculto el cadáver de una mujer baleado en una casa del municipio de Tijuana.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este lunes 12 de enero sobre el caso contra Milagros Alejandra “N”, Emma Aurora “N” y Gerardo “N”, por hechos ocurridos en la colonia Alfonso Garzón, en dicha ciudad fronteriza.

Además de aplicarles la medida cautelar de prisión preventiva, las autoridades indicaron que dichas personas están acusadas del delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares, en su modalidad de ocultamiento de cadáver.

Conforme a la investigación, el pasado 27 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 23:41 horas, la policía municipal realizaba un recorrido de vigilancia sobre el bulevar Cuauhtémoc, en la colonia Libertad parte alta.

En este patrullaje advirtieron la presencia de Gerardo “N”, quien portaba un arma de fuego tipo pistola; al ver a los agentes, el sujeto huyó e ingresó a un domicilio ubicado en la calle Hernán Cortés, en la colonia Alfonso Garzón.

Al intervenir en el inmueble, los agentes localizaron el cadáver de una persona del sexo femenino, en estado de putrefacción, el cual se encontraba amordazado y con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

En el lugar se encontraban Milagros Alejandra y Emma Aurora quienes al parecer envolvían el cuerpo en cobijas con la finalidad de ocultarlo.

Para el 2 de enero de 2026, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a los tres imputados, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y otorgando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.